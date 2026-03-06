Ministerio y comunidades estudian este viernes el anteproyecto de ley que debe mejorar las ratios y las condiciones de los profesores

La ministra de Educación, Milagros Tolón Isa Saiz | EUROPAPRESS

Este viernes por la mañana, la ministra de Educación, Milagros Tolón, se reunirá en Madrid con representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Entre los puntos destacados está informar sobre el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza.

La norma, iniciada por el Ministerio con Pilar Alegría todavía al frente, fue presentada en el Consejo de Ministros el pasado noviembre. Entre los puntos destacados está la reducción de ratios, es decir, el número de alumnos por clase. El anteproyecto quiere rebajarlo a un máximo de 22 estudiantes en las aulas de primaria (actualmente el límite está en 25), y de 25 en ESO (hoy con máximos estatales de 30). La aplicación sería progresiva, con un horizonte máximo situado en el curso 2031-2032.

Con todo, las autonomías, con competencias en educación, ya han fijado o negociado con los sindicatos, en muchos casos, ratios más bajas que las marcadas a nivel nacional. Asturias, por ejemplo, fijó un máximo de 23 alumnos por clase en todas las etapas educativas, empezando a aplicarlo este mismo curso. Cantabria también se ha comprometido a reducir de modo progresivo hasta 20 la ratio en primaria, mientras que Canarias ya negoció con los sindicatos alcanzar las cifras que ahora prevé el Gobierno central.

También en Galicia hay acuerdo entre Xunta y sindicatos para reducir de manera progresiva las ratios. El objetivo es bajar a 20 alumnos por aula en infantil y primaria, a 25 en ESO y a 30 en bachillerato. Una disminución que ya se aplica en 4.º y 5.º de EI, pero que, de cumplirse el calendario, no estará del todo implementada hasta el curso 2033-2034 para primaria, y cuyo inicio para secundaria y posteriores aún debe negociarse. Además, se han ido produciendo quejas de familias y sindicatos señalando que en los colegios gallego se superan estos límites aludiendo a circunstancias excepcionales o zonas tensionadas.

El anteproyecto de ley del Ministerio que hoy se tratará en la conferencia sectorial también establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) con una discapacidad superior al 25 % deberá contabilizar como dos plazas en el aula. El acuerdo entre Xunta y sindicatos ya recoge este doble conteo si el estudiante tiene una discapacidad de al menos el 33 %, e incluso eleva el recuento a tres plazas si el estudiante alcanza o supera el 66 % de discapacidad.

Reducción de horas de docencia para el profesorado

La norma que se quiere aprobar a nivel estatal también rebajaría las horas de docencia en el aula que deberá impartir el profesorado semanalmente. Serian un máximo de 23 en primaria, y de 18 en secundaria. Esto no implicaría menos jornada laboral, que se mantiene en 37,5 horas semanales, si no menos tiempo de dar clase y más horas para el resto de trabajo de preparación de clases, gestión, atención a los padres, etcétera.

Con todo, ya son muchas las comunidades autónomas que han rebajado las horas de aula del profesorado. En Galicia, acuerdos firmados con los sindicatos ya redujeron el horario lectivo para los maestros de primaria a 23 horas, y comprometieron la reducción en ESO a 18 horas, aunque todavía se negocia el ritmo de su implantación.

Tolón espera tener el apoyo de las comunidades

La ministra Milagros Tolón expresó, antes de la Conferencia Sectorial de Educación, que confía en que todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular apoyen la nueva ley, ya respaldada por unanimidad por el Consejo Escolar del Estado.

Tras la reunión con los representantes autonómicos, el anteproyecto deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros, tras lo que podría empezar su tramitación en el Congreso. Fuentes sindicales apuntan que el Gobierno central quiere tenerla lista antes de septiembre para poder aplicar las primeras mejoras el próximo curso

Más allá de la futura ley de mejora de la docencia y la enseñanza, la reunión entre Ministerio y comunidades de este viernes también prevé aprobar el reparto entre las autonomías de 58,5 millones de euros para ayudas a libros de texto y material educativo este 2026.