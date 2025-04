Los puntos que no se cumplen del acuerdo para mejorar el sistema educativo gallego

Foto de inicio de curso el pasado mes de septiembre en el CEIP López Ferreiro de la capital gallega SANDRA ALONSO

En octubre del 2023 los sindicatos CC.OO, ANPE y UGT firmaron un importante acuerdo para mejorar el sistema educativo gallego. El documento incorpora medidas basadas en tres objetivos: reducir el número máximo de alumnos por aula, el horario lectivo del profesorado y la burocracia. Año y medio después las mismas organizaciones sindicales han denunciado conjuntamente una serie de incumplimientos del documento que firmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Unos incumplimientos que ya han llevado a estas entidades a llevar el acuerdo al contencioso administrativo, en concreto por tres puntos.

Borja Campos, Sandra Montero y Julio Díaz, representantes de Comisiones, UGT y ANPE respectivamente, desgranaron los aspectos del acuerdo del 2023 que están encontrando más reticencia por parte de la Xunta para implantarlos. Uno de los principales es el agrupamiento en aulas mixtas, aquellas que están conformadas por estudiantes de diferentes edades y muy frecuentes en el rural, «hai unha contrarevolución de moitas inspeccións para que non se cumpra o acordo», apunta Campos. En el acuerdo se recoge que estas aulas mixtas tienen que tener un máximo de 14, 12 o 10 niños en función de si se agrupan menores de diferente nivel, ciclo o etapa.

El segundo punto es el cómputo doble o triple del alumnado con discapacidad o dependencia, y el tercero la foto fija para establecer las ratios máximas. Este último se refiere a aquellas aulas que no llegando a su número máximo de alumnos, por ejemplo 23 en primaria, no pueden aceptar más alumnado si en el 2024-2025 no superaban la cifra.

Julio Díaz asegura que «a nosa folla de ruta está clara: denuncia pública, mobilización, acción institucional e vía xudicial», y animan a las organizaciones sindicales que no firmaron el acuerdo y ahora reclaman su cumplimiento, «que se sumen por coherencia».

Arranca el curso escolar en Galicia con menor ratio de alumnos, más docentes y nueva ABAU S. Pérez

Este acuerdo supuso la reducción de alumnos por aula y el aumento de profesorado. En este 2024-25 se rebajó ya en cuarto de infantil (3 años), de 25 a 20 y en el 2025-26 se ampliará a quinto (4 años), para seguir de forma progresiva en primaria, secundaria y bachillerato. Aunque este punto se cumple, los sindicatos lamentan que deben estar ojo avizor constantemente para exigir su cumplimiento, y de hecho a principios de curso la consellería pretendía elevar la ratio en zonas tensionadas de matrícula, como el entorno de Vigo.

Sandra Montero apuntó que confían en que la justicia emita una sentencia similar a la de la comunidad valenciana, que obligó al gobierno autonómico a contratar casi dos mil docentes más por incumplir un acuerdo parecido al gallego. También se presentó una demanda administrativa por la aplicación incorrecta del incremento de los complementos de tutoría y sexenios.

El acuerdo firmado en octubre del 2023 establece un cronograma para reducir el alumnado máximo por aula de 25 a 20 niños en infantil y primaria. En secundaria y bachillerato también se llevará a cabo una reducción a 25 y 30 estudiantes respectivamente, pero todavía no está definido el calendario de implantación. El horario lectivo del profesorado también bajará, de hecho ya se ha implantado en el cuerpo de maestros de 25 a 23 horas. La aplicación del acuerdo supuso este curso la incorporación de 396 profesores pese al descenso de la matrícula.