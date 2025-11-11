El Gobierno lleva a un anteproyecto de ley su reducción de ratios

La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció el anteproyecto de ley al terminar el Consejo de Ministros ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de ley que cambia a nivel estatal las ratios escolares (número de alumnos por profesor) y las horas lectivas (horas de clase) de los docentes. No es una sorpresa porque el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva tiempo anunciando las mejoras, que llegan tarde en muchas comunidades donde ya se aplican ratios menores a las permitidas por la ley.

El anteproyecto, que todavía debe convertirse en ley en el Congreso, corrige en su totalidad los recortes que en el 2012 firmó el ministro José Ignacio Wert, del PP, que llegó a establecer unas ratios de 30 alumnos en primaria, 36 en ESO y 42 en bachillerato, que pocas comunidades aplicaron.

Además de las ratios indicadas como norma general, en el anteproyecto se indicará que los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE, que incluye a los estudiantes con alguna discapacidad superior al 25%) contarán como dos a la hora de establecer las ratios. En Galicia, tras el acuerdo de tres de los sindicatos con la Xunta en el 2023, ya ocurre así para las nuevas ratios (este curso se aplican solo en alumnos de 4 y de 5 años)en las que un alumno con un 33% de discapacidad cuenta como dos y si tiene un 66% o más de discapacidad supone tres estudiantes. Sí se mejora con este anteproyecto en los plazos, ya que el Gobierno quiere establecer el curso máximo de aplicación en el 2031/32 y los cálculos de la Xunta lo elevan al 2033/34.

RATIOS LO QUE OBLIGA LA LEY HOY Infantil y Primaria: 25 ESO: 30 Bachillerato: 35 PROPUESTA (curso de INICIO Y curso de FIN) Infantil y Primaria: 22 (empezando en el curso 2027/28 y acabando en el 2031/32) ESO: 25 (empezando en el 2028/29 y acabando en el 2031/32) Bachillerato: 25 (empezando en el 2029/30 y terminando en el 2031/32) Galicia hoy Infantil y Primaria: 20 (empezó en el curso 2024/25 y se completará en el 2033/34) ESO: 25 (hay que negociar su inicio en el 2026/27) Bachillerato: 25 ((hay que negociar su inicio en el 2026/27)

También aborda el anteproyecto de ley una reducción de las horas lectivas del profesorado. Se pasan de las 21 horas actuales a las 18, aunque con la salvedad de que «de manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada período lectivo adicional». En este sentido, gran parte de las comunidades han mejorado la situación que recoge la ley actual, que habla de máximos. En primaria ya son 23 clases por semana en Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja y País Vasco, además de en Galicia; y en secundaria, solo están por encima de los 18 períodos lectivos semanales Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid (con 20).

Hay que tener en cuenta que los maestros y profesores no trabajan solo las horas lectivas. En Galicia, su horario laboral es de 37,5 horas a la semana y además de estar en el aula, tienen obligación de permanecer en el centro educativo 5 horas cada semana y a trabajar en su casa 7,5 para preparar las clases y corregir ejercicios y exámenes. En secundaria, el profesorado hoy tiene 20 horas en el aula, 2 de guardia y 1 de atención a las familias, además de otras horas complementarias para asistir a claustros y reuniones de departamento.

HORAS LECTIVAS LO QUE OBLIGA LA LEY HOY Infantil y Primaria: 25 ESO y Bachillerato: 21 LO QUE PROPONE EL GOBIERNO Y CURSO DE APLICACIÓN Infantil y Primaria: 22 (a partir del curso 2026/27) ESO y Bachillerato: 18 (a partir del curso 2026/27) LA SITUACIÓN DE GALICIA Infantil y Primaria: 23 (desde el curso 2024/25) ESO y Bachillerato: 20 (se rebajará con el acuerdo con el funcionariado sobre la jornada de 35 horas semanales)21 18 2026/27 20 2026/27 (*)