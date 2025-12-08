El sindicato CSIF abandona la confrontación con Educación

Rosa Silva y el conselleiro Román Rodríguez firmaron la adhesión del sindicato CSIF al acuerdo con Educación Paco Rodríguez

El sindicato CSIF ha decidido dejar la confrontación con la Consellería de Educación y se ha sumado al acuerdo que, en octubre del 2023, firmaron tres sindicatos de profesores (CC.OO., ANPE y UGT). Lo hicieron esta mañana de martes sus responsables en la consellería. Solo quedan STEG y CIG (que es el mayoritario en la escuela pública) movilizándose contra el equipo de Román Rodríguez.

Tres sindicatos acordaron una serie de mejoras en octubre del 2023 con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y aunque una parte se han ido implementando, quedan cosas por abordar. El pasado junio, de hecho, los sindicatos firmantes llevaron el acuerdo a los tribunales por incumplimiento. Pero, a pesar de las protestas, el objetivo sindical es llegar a acuerdos, negociar con la consellería y no generar una confrontación.

La decisión de CSIF llega algún tiempo fraguándose (no apoyó la última huelga, convocada en octubre por la CIG) y coincide en un momento singular. Por una parte, Xunta y sindicatos tienen que abordar la segunda fase del acuerdo, esa que afecta a ESO y bachillerato, que debe acelerar los plazos de ejecución en asuntos como las ratios porque así lo exige el Gobierno (en una normativa que está en proceso de aprobación), por no hablar de la reducción de la jornada lectiva, vinculada a la reducción horaria de los funcionarios, una pelea en la que CSIF tiene mucha importancia. Pero a estas razones, más o menos técnicas, se suma el fracaso de las últimas movilizaciones auspiciadas por CIG-Ensino y a las que sumaba STEG, sindicato con menos peso en la escuela gallega (no está en la mesa sectorial). El paro de los días 28 y 29 de octubre no tuvo el seguimiento previsto por el sindicato nacionalista; la Xunta lo cifró entorno al 13% y CIG no quiso hablar de cifras. Parece que estas no debieron ser buenas para el colectivo, porque decidió incluso abrir una caja de resistencia para animar a los profesores ayudándoles económicamente, y que así se sumen a las huelgas. Lo que está claro es que entre los docentes sí hay un hondo malestar por la falta de profesorado con el que atender de una manera correcta la diversidad de alumnado que hay en las aulas

Los representantes sindicales de la educación pública gallega pertenecen a seis agrupaciones: CIG tiene 67 delegados; Comisións Obreiras, 34; algo más lejos está ANPE, con 18 (pero a su vez es el sindicato con mayor representación en el conjunto del Estado); STEG cuenta con 10 y CSIF con 9. UGT tiene 8, pero por una normativa estatal es este sindicato el que está presente en la mesa sectorial con la consellería junto a CIG, CC.OO. y ANPE.