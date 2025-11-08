La CIG abre una caja de resistencia para financiar las huelgas de sus afiliados contra Educación

Manifestación de profesores en Ourense el pasado día 29 MIGUEL VILLAR

La Confederación Intersindical Galega (CIG), el gran motor de movilización del nacionalismo gallego, ha abierto una caja de resistencia para poder compensar las pérdidas económicas de sus afiliados con motivo de las huelgas que secunden contra la Consellería de Educación, a la que acusan de acumular tres lustros consecutivos de recortes. Una dinámica, denuncian, que ha llevado a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza y a un número insostenible de alumnos por aula.

Es la primera vez que se recurre a este instrumento en el ámbito docente —se trata una herramienta que tienen la organización gallega y el sindicato nacionalista ELA, afín al PNV— y que está pensado para conflictos de larga duración con la patronal, sobre todo en empresas e industrias. En un correo enviado el pasado 24 de octubre, CIG Ensino, que es el sindicato mayoritario en Galicia, explica que, tras el tercer día de huelga (este incluido), la organización compensará a quienes se movilicen: 20 euros por día de paro para los afiliados que tengan una antigüedad ininterrumpida de entre 3 meses y un año, y 40 para quienes estén por encima de los doce meses. El e-mail se remitió cuatro días antes la convocatoria de huelga del pasado 28 y 29 de octubre, y que se sumaron a las movilizaciones de septiembre contra el departamento que lidera Román Rodríguez.

«É moi probable que descoñeceras que existía este recurso, de aí a importancia de tomar conciencia de que cando pagamos a nosa cota de afiliación estamos contribuíndo ás melloras laborais de toda a clase traballadora galega. Hoxe tócanos a nós botar man desde mecanismo porque a loita ante a Consellería non se prevé que sexa doada nin rápida», escribe la CIG, organización liderada por Paulo Carril, peso pesado en la Unión do Povo Galego (UPG), el partido mayoritario en el Bloque, y cuyo comité central hizo en octubre un llamamiento a impulsar y capitalizar la movilización social en un escenario de conflicto. Es precisamente lo que lleva ahora a la práctica la CIG, que advierte en su correo que este no es un problema de sus afiliados, sino de todos los trabajadores de Educación, que ya se han movilizado en otras ocasiones.

Escenario de movilizaciones

El correo enviado por CIG Ensino revela que el sindicato nacionalista tiene como estrategia alargar un conflicto en el que habrá nuevas convocatorias. «O profesorado do ensino público non aguanta máis e as súas reivindicacións van en serio; se non hai rectificación, non se recuperan dereitos e non se valora o profesorado este será un curso de mobilizacións que non cesarán até conseguir avances», apuntaba a primeros de octubre Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG Ensino. La apertura de la caja de resistencia es también un modo de movilizar a afiliados y cuadros para incrementar las participaciones en futuras huelgas, porque hay profesores reacios a perder dinero. Pero la organización trata de persuadir a los suyos. «A partir do terceiro día (incluído) que secundes as folgas deste curso terás dereito a percibir esta compensación económica. Os pagamentos realizaranse ao final do conflito e será preciso presentar as nóminas nas que aparezan os descontos (a folga de Palestina non está incluída por ser por outro motivo. Enviaremos instrucións detalladas sobre como presentar a solicitude», explica el correo, en el que la CIG llama a los suyos a no rendirse hasta ver logrados los avances.