Los sindicatos llevan el acuerdo con la Consellería de Educación a los juzgados

Los sindicalistas Julio Díaz (ANPE), Sandra Montero (UGT) y Ramón Campos (Comisións Obreiras) delante de los juzgados de Santiago tras presentar el recurso

En octubre del 2023, los sindicatos de la mesa sectorial de educación Comisións Obreiras Ensino, ANPE y UGT-SP (falta CIG, el mayoritario) firmaron un acuerdo con la Consellería de Educación para implantar medidas de mejora del sistema educativo, y ahora, año y medio más tarde, llevan el incumplimiento de este compromiso al juzgado. Explicaron que este martes presentaron «perante o servizo de reparto do decanato dos xulgados de Santiago de Compostela o recurso contencioso-administrativo contra os incumprimentos do Acordo».

El objetivo de los sindicalistas es que se cumplan todas las medidas acordadas con la consellería, especialmente las vinculadas con el desdoble de aulas, dotación de profesores de apoyo e implantación íntegra de las ratios previstas.« Desde o inicio de curso e tras consultar á práctica totalidade dos centros da comunidade, xa advertimos de que, de aplicarse o Acordo tal e como foi asinado, o sistema educativo contaría con 282 aulas máis e ata 396 docentes adicionais, que se sumarían aos 556 xa incrementados con respecto ao curso anterior, acadando un incremento total de 952 docentes».

Destacan que hay 110 centros donde no se cumplen las ratios por la escolarización de alumnado de diferentes cursos y niveles: el acuerdo indicaba que cuando se fusionasen dos aulas de diferentes edades (o distintos ciclos o niveles) no se podía pasar de catorce alumnos. Además, en 67 centros no se ha contabilizado como se preveía en el acuerdo la presencia de alumnado con discapacidad; en este caso, y dependiendo del grado del alumnado, un estudiante valdría por dos o hasta tres alumnos, de tal manera que nunca se llegaría a la ratio de 25 estudiantes por profesor que es la cifra oficial de primaria.

En la rueda de prensa en la que explicaron esta decisión, los sindicalistas no ahorraron críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien han recomendado que «deixe un pouco a bicicleta e dedique un tiempo a velo que firma».

Denuncian que «por acción ou omisión, estanse freando de forma sistemática os avances pactados no Acordo», y ponen de ejemplo las instrucciones para el próximo curso, que permite ser flexible con la llegada de alumnos a cursos sueltos. En el acuerdo se establecía que las ratios iban a reducirse progresivamente a 20 alumnos en infantil y primaria (frente a los 25 que había). Esto significaba que un colegio solo podía ofertar clases de 20 estudiantes para alumnos de 3 años, pero, además —y este era un aspecto muy importante— un centro que tuviese un aula de cualquier curso de primaria con 21, 22, 23 o 24 alumnos, no podía ofrecer esas plazas vacantes hasta 25, que es la ratio oficial todavía en primaria. De esa manera, poco a poco lo habitual es que las clases fuesen de 20 alumnos. Pero en las instrucciones para el próximo curso, los centros en los que una familia pida plaza para una clase que tenga entre 20 y 24 alumnos podrá dar el visto bueno a la solicitud si tiene puntuación por domicilio familiar o de trabajo o por hermano en el centro. Para la Consellería de Educación es la respuesta a casos excepcionales, pero para los sindicatos es abrir la puerta al incumplimiento del acuerdo.

Borja Campos (Comisións), Julio Díaz (ANPE) y Sandra Montero (UGT) presentaron el recurso contencioso pero eso no significa la renuncia del acuerdo, porque entienden que de hacerlo el perjuicio sería enorme para la comunidad educativa. Reconocen que llevan desde el inicio de curso detectando irregularidades pero que no estaban con los brazos cruzados:« Lonxe de permanecer inactivos, en outubro presentamos á Valedora do Pobo os incumprimentos constatados e iniciamos a vía administrativa de reclamación que culmina hoxe, tras esgotar todos os trámites administrativos previos, co paso á vía xudicial coa presentación do recurso contencioso-administrativo. Lamentamos a lentitude ao ter que esgotar os sucesivos prazos administrativos, pero son a única maneira de darlle seguridade xurídica á nosa reclamación».

Reconocen que pese a los fallos, el acuerdo ha tenido cosas positivas: «Puxo fin á sangría de aulas, sobre todo no rural, pois por primeira vez en moitos anos, este curso creáronse 10 aulas de catálogo e 21 postos de traballo definitivos, fronte a un balance negativo de 239 aulas e 334 postos destruídos nos tres cursos anteriores; evitouse o peche de ata 204 aulas, o que supón conservar preto de 300 postos de traballo: prevese que nos vindeiros tres cursos se eviten máis de 800 supresións de aulas e arredor de 1.200 docentes postos docentes; e incrementouse o número de docentes en activo en 556 con respecto ao curso anterior».

Dados los ritmos judiciales, los sindicalistas no prevén que el asunto pueda resolverse antes del inicio de curso, por lo que reclaman a la Xunta que se siente a negociar para cumplir de modo íntegro el acuerdo y advierten de que este recurso no es «a única vía» de presión y no descartan movilizaciones si se mantienen los incumplimientos.