La tecnología en clase: claves para el éxito
Investigadores gallegos diseñan medidas para aprovechar «a magnifica oportunidade formativa» de la digitalización en el aprendizaje. «Dicir non ás pantallas é un discurso reducionista», dicen01 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los investigadores gallegos de materiales educativos (los grupos Cavila de Materiais de Nova Escola Galega y el de Infanci@ Dixital e Escol@ Dixital) han realizado un informe con 16 medidas para mejorar la digitalización de