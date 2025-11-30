La tecnología en clase: claves para el éxito

Fernando Vieito, profesor y director del CEIP Monte dos Postes (Santiago), comprueba con E-Dixgal el contenido en el que está trabajando cada alumno de su clase Xoán A. Soler

Los investigadores gallegos de materiales educativos (los grupos Cavila de Materiais de Nova Escola Galega y el de Infanci@ Dixital e Escol@ Dixital) han realizado un informe con 16 medidas para mejorar la digitalización de