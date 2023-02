La Xunta pide al ministerio un control más riguroso del contenido y corrección de la selectividad

Examen de selectividad XOAN A. SOLER

El Gobierno gallego ha enviado al Ministerio de Educación y FP una serie de alegaciones sobre el decreto con las características básicas de la selectividad de transición. Según lo que dice la Xunta, el objetivo es «garantir a equidade e a igualdade entre os estudantes independentemente da súa comunidade de procedencia», con unos «criterios de avaliación homoxéneos con niveis de esixencia e corrección similares».

Dice la Consellería de Educación que mantiene su «reivindicación dunha proba única no conxunto do Estado», petición que no siempre es igual, ya que a veces se exige que sea homogénea más que única.

En la fase de exposición pública del borrador del decreto, el Gobierno gallego considera que el punto dedicado a los procedimientos de coordinación para homogeneizar la prueba «esquiva» uno de los asuntos centrales: «Permitiría que un mesmo grupo de profesionais puidese elaborar para unha mesma materia exames de niveis de dificultade diferentes». Por eso, Galicia propone otra redacción del artículo 4.3: «Mediante un control estandarizado das probas que permitan homoxeneizar o seu grado de dificultade».

Artículo 4.3 del borrador La Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria establecerán procedimientos de coordinación entre las distintas administraciones educativas destinados a homogeneizar la estructura general de la prueba, así como los ejercicios y los criterios de evaluación de las distintas materias objeto de examen, con el fin de garantizar su claridad y objetividad, asegurando su equiparación entre los distintos territorios.

Frente a esto, Galicia demanda «a creación dunha comisión a nivel estatal encargada de homologar as probas de cada comunidade autónoma como paso previo á súa realización». Esta comisión, dice San Caetano, se podría regular con un nuevo artículo (el 4bis) y estaría constituida por un grupo de expertos «con sólida formación na elaboración dos exames» que, además de homologar las pruebas antes de que se realicen debería «revisar as cualificacións obtidas en todas as comunidades coa finalidade de axustar os parámetros que preserven o principio de igualdade no acceso á universidade».

Por otra parte, la consellería pide aclaraciones sobre el régimen transitorio de la prueba. El borrador debe regular la selectividad entre junio del 24 y junio del 27, aunque en el texto no parece que quede claro según la Xunta. Finalmente, pide un diálogo real con las comunidades y no una imposición desde el Gobierno central.

La ampliación del tiempo de los exámenes podría obligar a que la selectividad durase cuatro días S. C.

Instrucciones para la próxima prueba

Por otra parte, la Secretaría Xeral de Universidades y la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa publicaron en el DOG de este martes las instrucciones para la realización de la ABAU del presente curso.

No hay novedades con respecto a lo realizado el curso pasado. Es decir, sigue en vigor la selectividad de la pandemia, con una sola opción, diferente optatividad según la asignatura —en cualquier caso mucho mayor que antes de la crisis del coronavirus— y los mismos criterios horarios y de regulación que anteriormente.