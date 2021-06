«Es mucho esfuerzo, pero compensa»

Lucas Morán, que hizo la selectividad en su casa de Ordes, es muy bueno con los ordenadores. Tal vez enfoque sus estudios hacia la informática, aunque todavía no ha decidido qué hacer PACO RODRÍGUEZ

A veces el sistema funciona y le da a cada uno lo que necesita. Como a Lucas Morán Pin, que gracias sobre todo a su esfuerzo, pero también a la movilización de la CIUG, la entidad que organiza la selectividad en Galicia, está hoy preocupado por cuál será su nota en la prueba y qué caminos le permitirá escoger. La salvedad es que Lucas ha hecho la selectividad en su casa, en Ordes.

El camino ha sido tortuoso, con muchas incertidumbres y trabajos, algo a lo que Lucas está acostumbrado. Atendido por el servicio de hospitalización a domicilio de la uci pediátrica del CHUS, el joven ha pasado la pandemia en casa porque sus problemas respiratorios convierten el covid en una bomba para su salud; curiosamente, él aún no ha sido vacunado, «inexplicablemente» como dice su padre, Antonio Morán.

Los inconvenientes empezaron con el curso, cuando las condiciones del IES de Ordes y su entorno hicieron que Antonio Morán y María Jesús Pin, los padres de Lucas, decidiesen que él no iría a clase. «Yo les dije que si paseaba a las nueve menos cuarto con un inspector por la zona del instituto y visitábamos el centro y él me decía que eso era seguro para mi hijo, yo le dejaba ir», recuerda Antonio. Obviamente, nunca se planteó siquiera la posibilidad de esa visita.

La primera opción que le dieron fue que el joven estudiase en Santiago, aunque la recomendación de centro se hizo sin conocer el edificio (solo con accesibilidad total en la planta baja). Finalmente, se impuso la lógica y Lucas empezó a seguir las clases de su centro —las mismas a las que iban sus amigos desde primero de infantil—, a distancia. Durante el primer trimestre solo podía ver la de Física, a la que se sumó Química y Lingua Galega, hasta alcanzar todas las materias. Pero los problemas se sucedían: primero había preocupación por la protección de datos de los alumnos del aula, después la cámara del ordenador de clase no tenía calidad, más tarde había cortes en la conexión y era raro el día que todo —cámara, micrófono y conexión— funcionaban con normalidad. «Había clases con muchas dificultades», reconoce Lucas.

«Mi hijo aprobó a golpe de tutoriales»

«Mi hijo aprobó a golpe de tutoriales», sentencia Antonio recordando los obstáculos que tuvo que sueprar el estudiante. Eso es algo que María Jesús no entiende: «Se supone que las clases virtuales tenían que funcionar este año, y no solo por mi hijo u otros niños como él, sino porque hubo mucha gente confinada», a lo que Lucas puso cifra: «Creo que una vez estuvimos once compañeros en casa».

El centro envió una profesora de apoyo a Lucas, que iba dos horas (al final, tres) dos días a la semana. Un tropezón más, porque la docente es maestra de Inglés en primaria y obviamente no podía ayudarle con las matemáticas, la física o la química de 2.º de bachillerato. «Pero su ayuda fue inestimable —se apresura a puntualizar Antonio— y suplía con buena voluntad y trabajo las lógicas dificultades que se encontraba». Una de estas era que el centro hacía coincidir los exámenes de evaluación con su presencia, para garantizar que Lucas no copiase, y aunque eso parece razonable, le quitaba horas de apoyo.

A la docencia oficial se sumó el esfuerzo de algunos profesores, como el de Física o la de Química, y especialmente el trabajo de Laura Pérez, jefa de departamento de Lingua, que durante todo el curso acudió dos tardes a la semana a casa del joven para repasar la materia. Tan importante fue su labor que hoy Lucas reconoce que el examen que mejor le salió en selectividad fue el de gallego: «Noté mucha diferencia en los exámenes de selectividad según quién me daba la clase». Para él no hay duda de que ambas cosas están relacionadas, y eso que el chico tiene una media de bachillerato de 7,5, una notaza ganada a pulso.

Porque las limitaciones físicas de Lucas no le impiden tener altas capacidades, ni ganas de luchar. Durante la selectividad, la profesora que le acompañó, Marisé Vázquez, docente de Xeografía e Historia en el IES Mosteirón de Sada, destaca precisamente ese afán: «Quería hacer los exámenes a la vez que sus compañeros, aunque yo le decía que podía descansar», y es que Lucas debe salir de la silla cada dos horas. El joven completó la prueba —«fue difícil», apunta— con la máxima normalidad y hasta se permitió hacer dos exámenes voluntarios, Física y Química.

Los padres de Lucas están encantados por la organización de la prueba y por cómo se desarrolló todo, y destacan la sensibilidad de Marisé Vázquez, quien a su vez se quita importancia para dársela a la CIUG, en concreto a Maite Flores, «que parecía que era mi secretaria, siempre atenta a todo» y el presidente el organismo, Pedro Armas, que habló con la familia para saber cómo había ido todo.

Antonio aplaude que hubiese una profesora en casa porque si no «sería un paripé» y él está muy orgulloso del trabajo hecho por su hijo. Tanto, que apenas valora la nota de la ABAU, porque si no aprueba volverá a hacerla, como otros tantos jóvenes de su edad. Y esa es la clave, que haga lo mismo que los demás.

Lucas, un ejemplo

Por eso Antonio ha contado su historia a la prensa, para ayudar a otros jóvenes en situaciones similares a las de Lucas para que pidan lo que necesitan: «La gente que tiene circunstancias parecidas debe pedir que se adapte la prueba a sus necesidades, y si su solicitud está bien fundamentada, Lucas es el ejemplo de que se consigue». Aunque en este punto, Antonio Morán es mucho más crítico: «Por mi experiencia y de otras personas, lo que tiene mucho que mejorar son los departamentos de orientación de los centros, que tienen que hacer un seguimiento de sus alumnos con necesidades educativas, conocer su entorno y sus circunstancias, si puede o no mover la mano derecha o la izquierda, todo lo que el alumno requiere. Para hacer un informe tiene que tener todos los datos y entonces las decisiones que se tomen serán más acertadas».

Ante la pregunta de si hubo algún momento en que quisiese tirar la toalla, Lucas piensa un poco antes de decir: «Este año no, pero en tercero de ESO...». Ese curso Lucas fue operado de escoliosis en noviembre y hasta marzo no apareció por el centro; suspendió cinco asignaturas (las complicadas y Educación Física) y las recuperó todas en septiembre. «No fue el suspenso —añadió el padre— sino como se hicieron algunas cosas». Si entonces no cedió al desánimo (nunca ha repetido), ahora ni se lo planteaba.

¿Valió la pena? «Sí —concluye—, ha sido mucho esfuerzo, pero compensa».

Este jueves por la tarde se conocerán las notas de selectividad

A las 20 horas de hoy, las notas de selectividad estarán colgadas en la aplicación de la Xunta, Nerta. Los alumnos recibirán antes, en sus móviles, el aviso con las calificaciones. En la prensa se podrá comprobar el nombre de los aprobados (sin notas). Del viernes al martes se puede pedir revisión de exámenes y ese día empieza el plazo para solicitar la carrera.