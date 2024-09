El PSdeG rechaza un cambio de opinión sobre Altri y que reciba indicaciones desde el Gobierno

José Manuel Gómez Besteiro, en la clausura de comité federal del PSOE en A Coruña César Quian

Las dudas planteadas sobre la viabilidad del proyecto de Altri en los últimos días por parte del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no han supuesto un cambio de opinión por parte de los socialistas gallegos. Al menos así lo entiende el propio Besteiro, quien cuestionado ayer sobre ello descartó que las suya sea «unha reflexión novidosa». «Reivindicamos que os proxectos nazan dende o prisma do consenso», recalcó, y recordó que el plan actual sufrió un «cambio radical» respecto al original. Pero volvió a añadir una arista que sí difiere en su discurso sobre Altri de meses atrás: «Reclaman 250 millóns de fondos públicos e, sen eles, o proxecto non vai para adiante. A min esa situación xérame incerteza sobre a súa viabilidade».

Esa «incerteza» se une al planteamiento ofrecido el pasado fin de semana, cuando consideró que la «solución» de obtener financiación a través de los fondos de recuperación europeos «vai ser imposible». Los socialistas gallegos habían mostrado hasta ahora cierta distancia sobre el futuro del proyecto, incidiendo como hizo ayer Besteiro en que se deben cumplir con los criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, pero fiaban su posición final a contar con los informes perceptivos. La Xunta tiene previsto presentar la declaración de impacto ambiental a principios del 2025, que deberá validar el Ministerio de Economía antes de remitir a Bruselas para optar a los fondos. Sin embargo, el PSdeG ya avanza que ese informe será negativo.

Fuentes populares advertían ayer de que el posicionamiento adoptado por Besteiro podría anticipar una negativa desde el Gobierno central a apoyar el plan de levantar la fábrica de fibras textiles y celulosa en Palas de Rei. Sin embargo, el secretario xeral rechazó ayer que fuese así. Más contundente fue su viceportavoz en el Parlamento, la exministra Elena Espinosa, quien también insistió en que el discurso de los socialistas gallegos había sido siempre el mismo. «Non mudamos de opinión nin estamos ratificando nin trasladando nada que nos diga o Goberno. É a opinión do PSdeG», respondió ayer tras la reunión de la junta de portavoces en la Cámara autonómica.

Allí, su homólogo del PPdeG, Alberto Pazos, replicó que «resulta ridículo negar o obvio» y que es evidente el cambio de opinión. «O que nos dicía Besteiro é que antes de pronunciarse debía coñecer os informes», añadió el diputado, que le reprocha que «sen coñecelos» anuncie ahora que «está en contra de Altri»

«A estratexia do señor Besteiro, ao igual que a Ana Pontón (líder del BNG), é que non lles interesa ningún proxecto industrial mentres goberne o Partido Popular en Galicia». El PPdeG celebró ayer un encuentro en Palas con alcaldes y portavoces de la comarca de Ulloa para abordar el plan de Altri y acusar a PSdeG y BNG de «ir contra Galicia» por su oposición a la planta.