Daniel Martín, gerente de un concesionario de Vigo: «Lo primero es la formación en los nuevos protocolos»

La Voz de Galicia j. lamas

vigo / la voz 11/05/2020 20:11 h

Los concesionarios dedicaron las primeras horas de su regreso la actividad a asimilar la nueva realidad, un presente incierto que requiere de nuevas fórmulas, especialmente en lo que se refiere a la interacción entre trabajadores y clientes.

«Hoy se incorporó la mitad de la plantilla y mañana estos trabajadores no vendrán, lo harán la otra mitad, con el objetivo de darles la formación que precisan los nuevos protocolos», explica Daniel Martín, gerente del concesionario PSA Retail de Vigo.

En sus instalaciones de la avenida de Madrid, este concesionario alberga las marcas Citroën, Peugeot, DS y Opel, una amplia representación del mercado de automóviles en España. «Para estos primeros dos días no hemos cogido mucha carga de trabajo, todo a través de cita previa, debido a que queremos comenzar por asimilar las nuevas maneras de trabajar», señala el gestor de la empresa viguesa. Todo el sector es consciente de que volver a arrancar será complicado y de que el futuro inmediato estará marcado por la palabra de moda, incertidumbre. Quizá por ello, los responsables de estas empresas no se han marcado ojetivos forzados. «Hemos activado tanto el taller como las ventas y posventa, pero no será hasta el miércoles cuando empecemos a coger ritmo», explica Daniel Martín.

Así como las ventas tardarán en alcanzar cifras cercanas a las que se registraban hasta el inicio del confinamiento, el taller tiene su propio ritmo y, en parte, está viviendo un proceso similar al del final de una hibernación. «Las citas que teníamos pendientes de antes de la crisis y que, debido a la cuarentena, tuvieron que ser anuladas están reactivando ahora. El viernes pasado ya empezamos a llamar a nuestros clientes para fijar nuevas fechas», señala. El sector espera a disponer de los datos de la semana para tener en la mano una foto de la realidad».