La nueva hoja de ruta del fútbol gallego y español

La Voz de Galicia

17/04/2020

El COVID-19 ha hecho saltar el fútbol no profesional por los aires. A expensas de elaborar una base jurídica que avale todas estas decisiones (y que evite el mayor número posible de reclamaciones judiciales), no habrá más partidos de liga hasta la próxima temporada, que tampoco está muy claro cuándo podría ser reanudada (se trabaja con la hipótesis incluso de que hasta octubre no pueda reanudarse). Solo se jugarán algunos play offs, que además se resolverán en formato exprés, a partido único, a puerta cerrada y, siempre que sea posible, bajo un modelo de concentración.

Así lo decidió la Real Federación Española de Fútbol en la tarde-noche del martes, para sus competiciones de índole nacional (Segunda B y Tercera; División de Honor y Liga Nacional juvenil; y Primera Iberdrola, Segunda División y Primera Nacional de fútbol femenino); pero también, según ha podido saber La Voz de Galicia, es la idea con la que trabaja la Real Federación Gallega Fútbol para salvar lo que es un desbarajuste considerable en sus campeonatos. La junta directiva presidida por Rafael Louzán lo hablará en los próximos días con los clubes, mientras los abogados ya preparan toda la base jurídica. Se estima que una semana podría hacerse todo oficial.

La premisa de ambas es la misma. Dar finalizadas las competiciones en la jornada que se encuentren, a pesar de que reste entre un tercio y un cuarto por competir, según los casos, con la única premisa de que no haya descensos. Para los ascensos, dependerá de los formatos de competición aprobados. La idea que quieren aprobar es que ascenderán de forma directa los equipos en donde estuviera contemplada esta opción (por ejemplo, los dos primeros clasificados de Preferente) y se jugará play off en donde también estuviera previsto (por ejemplo, los cuatro primeros de Tercera División).

Este es el plan, categoría por categoría:

SEGUNDA B

Dos grupos de élite y cuatro más para dar cobijo a los 98 equipos

La RFEF contempla que los cuatro primeros de cada grupo disputen un play off del que saldrán cuatro equipos hacia el fútbol profesional. La idea, pendiente de desarrollo, es que los 16 jueguen a partido único en un escenario neutral. Serían tres partidos cada equipo, como máximo. La RFEF cree que podría mantenerse el formato aprobado en verano (eliminatoria de campeones por un lado y los otros por otro).

Todos los demás equipos (entre ellos Coruxo, Racing de Ferrol, Pontevedra y Celta B) podrán irse ya de vacaciones sabiendo que el próximo ejercicio serán 98 los equipos que participen en Segunda B. ¿Y cómo sería la temporada 2020-2021? La idea con la que trabaja la RFEF es que sean 6 grupos (entre 16 y 18 equipos por grupo), pero no todos al mismo nivel. Se está estudiando crear 1 o 2 grupos por encima de los otros 4 o 5. Esto no es algo definitivo. Es solo el borrador con el que comenzaron a trabajar el martes. Solo los equipos de ese o esos grupos de élite tendrían la opción de luchar por el ascenso a Segunda A.

TERCERA

Liga de 24 a la vista, con la opción de que sean dos grupos gallegos

En cuanto a Tercera División, para evitar viajes, la idea con la que trabaja ahora misma la RFEF es premiar a cada territorial con un ascenso. Eso implicaría que, en Galicia, Compostela, Ourense CF, Arousa y Barco pelearían por ese billete en un play off que se resolvería en tres partidos (las dos semifinales y una final) en un campo neutral, cuando las autoridades sanitarias lo autoricen. El Compostela no tendría ninguna ventaja por ser el equipo con más puntos en las 27 jornadas celebradas.

Toda vez que no habrá descensos, y que el Estudiantil tiene la opción de integrarse en esta competición por orden judicial, la temporada 2020-2021 contaría con 24 equipos. Ante las dificultades económicas que presumiblemente tendrán los clubes, y que la próxima liga comience tarde (la hipótesis de octubre), se está estudiando hacer dos grupos gallegos para resolver la competición en 22 jornadas y reducir costes.

PREFERENTE

Viveiro, Fisterra, Ribadumia y Atios darían el salto a Tercera

En donde ya no habría partidos pendientes por jugar es en Preferente. Los dos primeros clasificados de cada grupo (Viveiro, Fisterra, Ribadumia y Atios) ascenderían a Tercera y el resto seguirían un año más en la categoría. No habría promoción de terceros ni de cuartos, toda vez que estas eliminatorias solo sirven para cubrir vacantes.

Al no haber descensos, la Preferente 2020-2021 contaría con 46 equipos. Con el mismo argumento que en Tercera, de acortar la próxima temporada, se baraja la posibilidad de que fueran tres grupos.

PRIMERA GALICIA

Siete ascensos directos y tres pendientes

Victoria, O Pino, Atlético Escairón, Santaballés, Verín, Umia y Caselas llegaron al parón en puestos de ascenso directo y serían premiados con el salto de categoría, si la RFGF consigue materializar jurídicamente lo que por el momento es solo una intención. Pero faltarían por resolver una plaza coruñesa (entre Betanzos, Ordes, Soneira o Dumbría), una ourensana (Nogueira, Santa Teresita, Allariz o Celanova) y una pontevedresa (Guardés, Alertanavia, Marcón o Cuntis) y no está claro ni cuándo ni cómo podrían resolverse estas eliminatorias.

JUVENILES

Ampliación de la División de Honor a 20 equipos

Los 16 equipos de División de Honor repetirán el año que viene en la categoría y a ellos habrá que sumarle los 4 ascensos desde Liga Nacional, si se cumple el deseo de la RFEF. En el caso gallego, subirán a la máxima categoría el Pabellón de Ourense y el Choco; y se salvaría el Calasanz, que estaba en una delicada situación deportiva.

FÚTBOL FEMENINO

El Deportivo finaliza cuarto y el Interrías se quedaría sin ascenso a Segunda

La RFEF también dará por finalizadas sus tres categorías nacionales de fútbol femenino. Con ello, el Deportivo finalizaría la Primera Iberdrola en cuarta posición y el Friol conservaría su plaza en Segunda. La mala noticia sería para el Interrías, líder durante toda la Liga de Primera Nacional, pero que en la última jornada antes del parón se vio superado por el Monte por mejor de diferencia de goles (aún faltaba el enfrentamiento directo para computar el golaveraje particular). Esto haría que fueran las cántabras las que lograrían subir a la categoría de plata. En cuanto a Galicia, el Mos sería el ascendido a Primera Nacional.

FÚTBOL SALA

Burela y Burgas respiran

Según la tesis que quieren llevar a cabo las federaciones, O Parrulo y Burela se mantendrían en una Primera masculina que pasarían a tener 18 equipos. El Leis se quedaría sin el ascenso que estaba peleando con el Benavente hacia Segunda.

En categoría femenina, el Cidade das Burgas se salvaría en una Primera que pasaría a ser de 19, siempre y cuando se resolviesen los play offs en los que el Amarelle tenía depositadas muchas esperanzas. Las coruñesas son líderes de su grupo con 14 victorias y 2 empates tras 16 partidos.