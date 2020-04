El fútbol gallego ve inviable acabar Tercera División con el actual formato

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 15/04/2020 04:00 h

Ya hace más de un mes desde que el balón dejó de rodar por los campos de fútbol como consecuencia de la pandemia. Es seguro que al menos se tardará otro más, con la prolongación del estado de alarma al 11 de mayo, y es probable incluso que al menos haya un tercero, por la pérdida de forma de los futbolistas y la necesidad de hacer una minipretemporada. Esto provocaría que las actividades deportivas no podrían reiniciarse, como muy pronto, hasta el mes de junio. Así que, teniendo en cuenta las limitaciones del fútbol no profesional, ¿es posible poder terminar las ligas? Los entrenadores de Tercera División, en una encuesta de La Voz, lo ven de una forma ampliamente mayoritaria entre «imposible» y «muy complicado». De ahí que la federación anunciase ayer que tomará medidas para finalizar la temporada en formato exprés.

¿Es posible finalizar la liga con el formato actual?

«Ojalá se pueda, pero la situación sanitaria es muy muy complicada, el virus es dificilísimo de controlar y creo que, aunque nos perjudique, no se podrá finalizar», explica Alberto López (Arzúa). «Todos queremos acabar, pero va depender mucho de los plazos que marque el gobierno y poco de lo que digan nuestros deseos», comparte Fernando Currás (UD Ourense). También en esa línea se encuentra Simón Lamas (Racing Vilalbés), que reconoce que «o máis xusto é que se xogue, para dar a posibilidade de cumprir os obxectivos, pero o vexo moi complicado porque os xogadores teñen a súa vida, os seus estudios, e no verán moitos aproveitan para traballar». Gonzalo Fernández (Choco) alerta también de que no se podría volver cuando termine el estado de alarma, ya que «haría falta una minipretemporada para poner a tono los equipos», y por eso lo ve «complicado». Yago Iglesias (Compostela) también empieza a ser pesimista por «contratos de jugadores, fechas de vacaciones y horas que tendrán que recuperar algunos futbolistas en sus trabajos».

Más rotundo es otro grupo de entrenadores, entre los que está un experimentado Milo Abelleira (Rápido), que lo ve directamente imposible, porque «no hay tiempo suficiente» para que se puedan disputar las 11 jornadas que faltan y alude también al problema de «los contratos». En la misma línea está Jose Curiel (Pontellas), que señala que «nos meteríamos en fechas imposibles». En ese sentido, José Luis Lemos apunta que «los medios y las garantías de seguridad que se van a exigir no van a poder cumplirlas los equipos no profesionales», además de por «la disponibilidad para jugar entre semana» y «porque mientras exista un peligro de aparecer un nuevo contagio me parece un riesgo enorme para la salud de todos». Es la misma idea que maneja Luisito (Fabril), que razona que «con cerca de 20.000 muertos nadie se va atrever a reanudar tan pronto desde la Segunda B para abajo, donde las medidas de seguridad no son las mismas que en Primera».

En el lado opuesto está Manolo Pérez (Barco), quien ve todavía opciones de terminar la liga, aunque para ello haya que «adecuar el calendario de esta temporada y el de la que viene». Rafa Sáez (Arousa) también entiende que «con las fechas en que nos estamos moviendo ahora mismo, lo lógico es pensar que la liga va a poder reanudarse y terminar, aunque para ello implique que haya que jugar entre semana e igual modificar un poco el formato de play off de ascenso. Solo quedan 11 jornadas y, de momento, creo que hay tiempo para poder jugarlas». Fran Justo (Ourense CF) también lo ve «posible» y recuerda que «hemos invertido mucho tiempo y trabajo» en esta temporada. «Se habla de muchas posibilidades, como acabarla en agosto o incluso llevarla a septiembre. Nosotros estamos dispuestos a cualquiera de las soluciones, siempre y cuando no se vea perjudicada la temporada que viene», concuerda Jose Durán (Polvorín). También Alberto Mariano (Estradense) tiene fe en terminar, «aunque sea en fechas tardías».

¿Se puede en Tercera jugar entre semana?

La respuesta mayoritaria es que no, por lo que serían necesarios más de tres meses para finalizar la temporada (11 jornadas de liga y 6 de play off). «Nos temos 6 ou 7 xogadores que traballan e non dispoñemos de luz artificial para xogar de noite, co cal sería inviable», explica Simón Lamas (Racing Vilalbés). «Nunca podría tener a todos por motivos laborales. Se desvirtuaría la competición. Saldrían beneficiados los equipos con mayor presupuesto», concuerda Javier Bardanca (Silva), que calca el discurso que José Luis Lemos (Bergantiños), quien agrega que «en algún caso veríamos si se podría disponer del mínimo número (7) para competir». «Sería adulterar la competición todavía más», coincide Juan Riveiro (Paiosaco). Marcos Roca (As Pontes) añade un factor más, el mayor «riesgo de lesiones» en jugadores no profesionales «y lo que ello supondría en plantillas cortas». Argumentos que entienden perfectamente otros compañeros como Alberto López (Arzúa), Currás (UD Ourense), Otero (Alondras), Hernández (Somozas), Gonzalo Fernández (Choco) o Iglesias (Compostela). Mariano (Estradense) lo vería posible «en agosto», pero no en septiembre.

No es unánime la opinión de que no se pueda jugar entre semana. Manolo Pérez (Barco) habla de «adaptarse, siempre y cuando los equipos estemos en igualdad de condiciones» y Justo (Ourense CF), de intentar «alternar» semanas de dos partidos y otras de uno. Durán (Polvorín) va más allá: «Tratándose de categorías nacionales, de Tercera hacia arriba, deberían jugarse el mayor número de partidos posibles en el menor espacio de tiempo, ya que la situación lo requiere. Estoy seguro de que las piernas aguantarán, porque todos estamos en las mismas circunstancias. El ritmo no será el mismo que el de antes del parón y creo que hoy en día todos los campos están preparados con la iluminación suficiente. Recordamos que ya en estas últimas temporadas se compite de noche en muchos campos por necesidad de cuadrar horarios. Sería competir entre semana a la hora que normalmente se entrena, sobre todo aquellos equipos que lo hacen al salir de trabajar o estudiar sus jugadores». Rafa Sáez (Arousa) señala que «es la manera que hay de acortar el tiempo de duración de la temporada».

¿Qué pasará si no se puede reanudar?

Ese es el gran problema. La opinión mayoritaria (8 de 20) es que habría que adoptar el modelo inglés: «anular y que no haya ni ascensos ni descensos», consideran Alberto López (Arzúa), Currás (UD Ourense), Abelleira (Rápido), Curiel (Pontellas), Lemos (Bergantiños), Otero (Alondras) y Luisito (Fabril). «Non é xusta, pero quizais sexa a máis doada de levar a cabo», se suma Simón Lamas (Racing Vilalbés).

No es la opinión de todos. «Lo justo es dejar la clasificación actual porque, jugados dos tercios de la competición, creo que hay base estadística más que suficiente, es decir, dinámica competitiva, para valorar si esta clasificación es más que adecuada y meritoria», explica Yago Iglesias (Compos), con el que coinciden Bardanca (Silva) y Hernández (Somozas).

«Reanudar en septiembre no me parece mal y ajustar la temporada que viene a otro formato con menos fechas», sostiene Mariano (Estradense), que comparte opinión con Fran Justo (Ourense CF).

Riveiro (Paiosaco), que pide celeridad en la toma de decisiones para planificar la próxima temporada, advierte de que, llegado el momento, «tomen la decisión que tomen, va a perjudicar a unos y beneficiar a otros. Así que quien la tome que tenga en cuenta la justicia ordinaria, porque quien se sienta perjudicado seguramente acudirá a ella».

Gonzalo Fernández (Choco) prefiere innovar. «Que se le dé un valor a esta Liga y se le sume a la próxima», propone.

PREGUNTAS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. ¿Cree posible poder finalizar la competición con el actual formato?

4 SI

12 NO

4 NS/NC

2. En caso de que no se pudiera finalizar, ¿qué solución sería la más justa?

8 a) Anular la liga sin ascensos ni descensos

3 b) Dar por válida la clasificación actual y que ascienda el campeón de cada grupo de Tercera.

0 c) Dar por válida la clasificación al término de la primera vuelta y que ascienda el campeón de cada grupo de Tercera.

3 d) Reanudar esta liga a partir de septiembre o octubre sacrificando la próxima temporada.

3 e) ns/nc

3 f) ninguna

3. En caso de reanudarse la liga, ¿cada cuánto podrían jugar los equipos?

5 a) Dos partidos por semana

11 b) Como hasta ahora, fines de semana y algún festivo

3 c) No contemplo esta posibilidad

1 ns/nc

LAS RESPUESTAS DE LOS ENTRENADORES

ALBERTO LÓPEZ (ARZÚA)

1. Ojalá se pueda, pero la,situación sanitaria es muy muy complicada, el virus es dificilísimo de controlar, y creo que, aunque nos perjudique, no se podrá finalizar.

2. Esta es la pregunta más complicada. A mí me gustaría que hubiera ascensos, pero sé que es inviable. Mi respuesta es la A (anular la liga sin ascensos ni descensos).

3. Sin duda la B (como hasta ahora: fin de semana y algún festivo que haya intersemanal). No somos profesionales

FRAN JUSTO (OURENSE CF)

1. Sí. Lo creo posible, pero que sea en el momento que se pueda reanudar el fútbol, cuando sea, en el momento que lo consideren oportuno las diferentes autoridades. Lo que tocará entonces es terminar lo que hemos empezado y en lo cual hemos invertido mucho tiempo y trabajo en ello.

2. La opción D (reanudar esta liga a partir de septiembre o octubre sacrificando la próxima temporada).

3. Creo que se podrían alternar A (dos partidos por semana) y la B (uno semanal) en función al momento en que se pueda reanudar y las decisiones tomadas al respecto con la 20/21 para poder ajustar todo lo mejor posible, dentro de la complejidad de la situación.

JOSE DURÁN (POLVORÍN-LUGO B)

1. Personalmente, me gustaría. Primero, porque sería señal de que esta situación que estamos viviendo habría pasado o mejorado mucho; y, en segundo lugar, porque a todos nos gustaría reanudar nuestro trabajo y terminarlo. A partir de lo dicho, no tengo información suficiente para poder contestar con criterio la pregunta. Se habla de muchas posibilidades, como acabarla antes del mes de agosto o incluso llevarla a septiembre. Nosotros estamos dispuestos a cualquiera de las soluciones, siempre y cuando no se vea perjudicada la temporada que viene.

2. Lo que creo que está claro es que hay múltiples posibilidades. Pienso que la respuesta tiene que darla el organismo competente, ya que debería ser tomada después de analizar la situación sanitaria actual y respetando la normativa vigente en cuanto a las competiciones que se viesen afectadas. No cabe la posibilidad de hacer una encuesta, ya que así como hay múltiples posibilidades, hay muchos intereses y según a quien le preguntes le interesara más un desenlace u otro. En nuestro caso, y pensando egoístamente, cualquiera de las situaciones nos sirve ya que no nos perjudica en la consecución de nuestro objetivo final, aunque sí nos gustarían mas unas opciones que otras. La que menos es la de reanudar en septiembre, y la que más, lógicamente, la que no perjudique a nuestro primer equipo, ya que es nuestra prioridad.

3. Creo que tratándose de categorías nacionales, de Tercera hacia arriba, deberían jugarse el mayor número de partidos posibles en el menor espacio de tiempo, ya que la situación lo requiere por varios motivos: el primero, por falta de fechas, ya que luego quedarían por disputarse los diferentes play offs; el segundo, por la necesidad de recuperar la motivación por jugar y competir, ya que estamos a final de temporada y después de estas semanas confinados el cuerpo no está preparado para afrontar semanas largas de preparación hasta agosto. Yo pienso que lo que necesitamos tanto deportistas, entrenadores como aficionados es mucha competición y pocos entrenamientos. Las piernas estoy seguro de que aguantarán porque todos estamos en las mismas circunstancias. El ritmo no será el mismo que el de antes del parón. Creo que hoy en día todos los campos están preparados con la iluminación suficiente, recordamos que ya en estas ultimas temporadas se compite de noche en muchos campos por necesidad de cuadrar horarios. Sería competir entre semana a la hora que normalmente se entrena en Tercera División, sobre todo aquellos equipos que lo hacen al salir de trabajar o estudiar sus jugadores.

FERNANDO CURRÁS (UD OURENSE)

1. Creo que todos queremos finalizar, pero va depender mucho de los plazos que marque el gobierno y poco de lo que digan nuestros deseos.

2. Anular la Liga sin ascensos ni descensos

3. La B (como hasta ahora, fin de semana y algún festivo que haya intersemanal)

MILO ABELLEIRA (RÁPIDO)

1. No. No hay tiempo suficiente para acabar la competición con los contratos actuales.

2. La A (anular la liga y que no haya ascensos ni descensos).

3. Ninguna de las dos, nunca habría tiempo hasta el 30 de mayo

JOSE CURIEL (PONTELLAS)

1. Veo imposible la reanudación de la liga porque nos meteríamos en fechas imposibles para los clubes, jugadores y cuerpos técnicos. El no ser profesionales condiciona mucho las posibles fechas.

2. Yo entiendo que lo más viable para todo el funcionamiento sería la anulación de la liga y empezar de nuevo, si puede ser en las fechas de siempre, aunque no sé si es lo más justo o no. Lo que veo inviable es reanudar la competición en septiembre.

3. No contemplo la posibilidad de volver, pero en todo caso serían dos partidos por semana, con los problemas laborales que tendría todos los equipos para que se pudiese jugar entre semana.

SIMÓN LAMAS (RACING VILALBÉS)

1. Todos entendemos que o máis xusto é que se xogue para dar a posibilidade de cumprir os obxectivos; pero o vexo moi complicado porque, aínda que é certo que se pode estirar a competición un pouco máis alá do 30 de xuño, no fútbol non profesional os xogadores teñen a súa vida, o seu traballo, os seus estudios, e sería moi complicado. No verán moitos aproveitan para traballar, hai xogadores pendentes de ir a estudiar a outros sitios, outros países, incluso, xogar con moito calor, e sobre todo, tamén está o tema contractual.

2. Xusta non é ningunha. A única é finalizar xogando. En ningún caso sacrificar a seguinte tempada. Quizáis o máis xusto é darllle valor ao feito ata agora, que levamos un 70 % xogado, pero sería complicado porque conlevaría polémicas. Así que a decisión salomónico de que non haxa ascensos nin descensos, non é xusta, pero quizáis sexa a máis doada de levar a cabo.

3. Como ata agora. Fin de semana e algún festivo intersemanal. Nos temos 6-7 xogadores que traballan. Nos non dispoñemos de luz artificial para xogar de noite, co cal sería inviable.

JAVIER BARDANCA (SILVA)

1. Ojalá me equivoque, pero lo veo muy complicado. Para actividades deportivas no creo que se levante el estado de alarma hasta después de Junio, lo que llevaría a solapar temporadas.

2. No voy a ser hipócrita, aquí cada uno considerará más justa la opción mejor para sus intereses. Por mi forma de verlo, ya se ha jugado el 71% de la liga y se debería respetar esta clasificación.

3. El silva sería uno de los equipos perjudicados en caso de que hubiese que jugar por semana. Nunca podría tener a todos los jugadores, principalmente por motivos laborales. Esta opción desvirtuaría la competición. Claramente saldrían beneficiados los equipos con mayor presupuesto.

JOSE LUIS LEMOS (BERGANTIÑOS)

1. Creo que sin jugar más allá de junio es imposible y más de Segunda B para abajo. Primero, por los medios y las garantías de seguridad que se van a exigir y que clubes no profesionales no van a poder cumplir. Segundo, porque la no profesionalidad también influye en la disponibilidad para jugar entre semana. Y tercero porque mientras exista un riesgo de aparecer un nuevo contagio me parece un riesgo enorme para la salud de todos.

2. Una competición que no se puede completar con las condiciones que se establecen en el inicio de la misma ( todos contra todos a doble partido ) no se puede tomar como tal y se debería anular.

3. En Tercera es inviable jugar domingo-miércoles, más allá de una semana, y además desvirtuaría la competición porque habría equipos que no podrían disponer de todos sus futbolistas. En algún caso veríamos si se podría disponer del mínimo número para poder competir.

JORGE OTERO (ALONDRAS)

1. Yo soy partidario de que se intente acabar, pero creo que va a ser complicado. Lógicamente todo dependerá de cómo vaya desarrollándose esta situación, pero a día de hoy, y según las previsiones estimadas, lo veo muy difícil.

2. Cualquier decisión que se tome va a ser muy controvertida. Es una situación excepcional que lógicamente requiere medidas excepcionales y, por supuesto, siempre va a haber favorecidos y perjudicados. Si no se puede jugar, creo que la decisión más lógica sería anular la temporada, teniendo en cuenta que todavía hay 33 puntos en juego.

3. Lo de jugar domingo-miércoles para nosotros sería casi imposible. No somos profesionales. Muchos jugadores trabajan y no podrían compaginar trabajo y partido.

JOSE MARÍA HERNÁNDEZ (SOMOZAS)

1. Yo creo que no, que se va a alargar la situación. Las condiciones que tenemos en Tercera no son las que demandaría la solución.

2. Mi opinión no es objetiva, está claro. Lo más justo es dejarlo como está, en cuanto a descensos y ascensos. Espero que los que mandan tomen la decisión más justa, que seguro que no será la más justa para todo el mundo.

3. La B. La mayoría de clubes no son ni semiprofesionales, por lo que sería muy difícil jugar miércoles-domingo a lo largo de un período de tiempo.

JUAN RIVEIRO (PAIOSACO)

1. No creo que se vaya a finalizar la competición. No existen los medios que sí pueda haber en el fútbol profesional. De Segunda B para abajo veo muy difícil que se pueda finalizar por falta de homogeneidad en las condiciones de los equipos y algunos no podrían cumplir.

2. Excepto la D (reanudar en septiembre, sacrificando la próxima temporada), cualquiera. Yo no quiero reanudar la competición la temporada que viene. De hecho, me gustaría que nos dijesen la solución lo más pronto posible para empezar a planificar. Del resto de opciones no tengo ni idea, pero tomen la que tomen va a perjuddicar a unos equipos y beneficiar a otros. Así que quien tome la decisión que tenga en cuenta la justicia ordinaria, porque quien se sienta perjudicada seguramente acudirá a ella.

3. Mi equipo, por razones laborables, solo puede jugar fines de semana y algún festivo. Jugar entre semana sería adulterar la competición, todavía más.

ALBERTO MARIANO (ESTRADENSE)

1. Creo que se puede acabar, eso si, en fechas tardías para la seguridad de todos , aunque evidentemente no depende de nosotros.

2. Si no se puede jugar no hay solución justa. Anular es injusto para los de arriba; coger solo resultados de la primera vuelta lo es para algunos de arriba y algunos de abajo; así que reanudar en septiembre y ajustar la temporada que viene a otro formato con menos fechas no me parece mal.

3. Si se reanuda en junio o julio, lo lógico sería jugar muchos miércoles y todos los domingos. Si es en septiembre, solo domingos .

GONZALO FERNÁNDEZ (CHOCO)

1. Es complicado responder. Esto lo va a decidir el tiempo que estemos con esta crisis. Acabarla antes del 30 de junio me parece complicado, Si se acaba, va a ser muy acelerado, porque habrá que ver cuándo podemos volver a entrenar y luego hará falta una minipretemporada para poner a tono los equipos. Veo complicado acabarla.

2. Esta temporada tiene que valer de algo. Estas 27 jornadas tienen que servir, pero dar un campeón con 27 jornadas y descensos ahora tampoco es justo. La solución que vería es que la próxima temporada empezara en la fecha prevista, pero que lo hecho en esta tenga un valor, haciendo un promedio de puntos que se añadan a las del año que viene.

3. Jugar miércoles y domingo se podría hacer, por cuestión de urgencia, pero no es lo más adecuado y además se complica por temas laborales de los jugadores.

LUISITO (FABRIL)

1. Creo que no se va a poder reanudar porque no van a decidir los estamentos deportivos, va a decidir Sanidad. Con cerca de 20.000 muertos nadie se va atrever a reanudar tan pronto desde la Segunda B para abajo, donde las medidas de seguridad no son las mismas que en Primera y que en algunos clubes de Segunda como el Dépor.

2. La solución más justa es anular la temporada, porque aún queda mucha liga por celebrar, mucha tela que cortar.

MARCOS ROCA (AS PONTES)

1. El CD As Pontes quiere jugar las 11 jornadas que restan, no sabemos si será o no será posible, pero nuestro deseo es terminar la temporada.

2. Como el reglamento no contempla esta situación tan compleja, entiendo que lo más justo sería una solución en la que estuviéramos de acuerdo los 20 equipos implicados.

3. Los que integramos el CD As Pontes, directivos, cuerpo técnico y jugadores, no somos profesionales. Algunos integrantes del club ya tienen dificultades para entrenar y jugar un partido a la semana. Y eso sin valorar el riesgo de lesiones y lo que supondría en plantillas cortas. Así que obligatoriamente la opción B (jugar como hasta ahora, los fines de semana y algún festivo intersemanal).

MANOLO PÉREZ (BARCO)

1. Si. Pero creo que habría que adecuar el calendario de esta temporada y el de la que viene. 19-20 y 20-21. Creo que todos saldríamos igualmente beneficiados y perjudicados.

2. Creo que se finalizará. Así que la opción D (empezar aunque sea en septiembre y terminar esta Liga).

3. Habría que adaptarse, siempre y cuando los equipos estemos en igualdad de condiciones.

YAGO IGLESIAS (COMPOSTELA)

1. Entiendo que lo más justo sería hacerlo, pero también es cierto que con el paso de las semanas se vuelve más complicado por varias cuestiones: contratos de jugadores, fechas de vacaciones (categoría no profesional), horas de trabajo que tendrán que recuperar en algunos casos etc.

2. Difícil contestar. Teniendo en cuenta que lo más justo sería jugar, creo que reanudarla. De no poder ser así, por otros contratiempos, creo que lo normal sería dejar la clasificación actual. Jugados dos tercios de la competición creo que hay base estadística más que suficiente (puntos, partidos ganados vs perdidos, goles a favor/en contra etc) es decir, dinámica competitiva, para valorar si esta clasificación es más que adecuada y meritoria.

3. Lo normal sería jugar dos partidos por semana para acelerar todo el proceso, pero también entiendo que 3ª división no es categoría profesional, por lo que ni jugadores ni clubs están preparados para tal carga de competición y poco tiempo de recuperación, por lo que atendiendo a cuestiones de salud del futbolista, igual habría que jugar como hasta ahora.

RAFA SÁEZ (AROUSA)

1. Con las fechas que nos estamos moviendo ahora mismo, lo lógico es pensar que la liga va a poder reanudarse y terminar, aunque para ello implique que haya que jugar entre semana e igual modificar un poco el formato de play off de ascenso. Solo quedan 11 jornadas y, de momento, creo que hay tiempo para poder jugarlas.

2. Ninguna, partiendo de la idea anterior de que creo que se va a poder terminar la competición, aunque sea a costa de invadir algo la temporada que viene. En ese caso habría el problema de los contratos, que seguramente tendrán que solucionarlo los agentes del fútbol.

3. Jugar dos partidos entre semana. Es la manera de acortar el tiempo de duración de la temporada.

GELUCHO (ARENTEIRO)

No participó en la encuesta