Concerto de salón de Abe Rábade

18/03/2020

Abe Rábade ofrecerá este mércores día 18, ás 20.00 horas, un recital dende o salón da súa casa que se poderá seguir no Facebook do pianista galego. A iniciativa enmárcase nun ciclo que o artista denomina Músicas de sofá. Especial corentena, e que contará tamén (19.15 horas) coa participación da chelista Margarida Mariño.

Nun vídeo no seu muro de Facebook, Rábade avanzou que a actuación prevista será de piano solo e que nela interpretará algúns temas inéditos. Este material formará parte do seu vindeiro disco, «que se gravará cando as condicións así o permitan». Estas circunstancias anómalas condicionan este concerto de salón, co que Rábade propón unha reflexión dobre: por un lado, facer ver o peso da colectividade musical galega, que, sostén, non sempre ten o recoñecemento axeitado á súa capacidade artística e creativa; e, por outro, un chamamento a matinar sobre «o que realmente ten valor e o que non» e «redeseñar a xerarquía» de valores.

Abe Rábade (Santiago, 1977) é un dos músicos de jazz máis recoñecidos na escena nacional e internacional. A súa discografía componse dunha ducia de álbumes, o último dos cales, Doravante, foi publicado no 2018.