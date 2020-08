Sada celebra el sábado el centenario de Isaac Díaz Pardo

0

Sada / la voz 19/08/2020

El sábado se cumple el centenario del nacimiento de Isaac Díaz Pardo y Sada ha decidido celebrarlo para reconocer un artista muy ligada al municipio, donde residió y creó, junto a Luís Seoane, Cerámicas do Castro. «Non é a mellor época por mor da situación sanitaria, pero non debíamos pasar esta data sen programar, aínda que de maneira simbólica, actos que reflicten o cariño e o respecto do noso municipio á figura cultural e artística máis destacada de Sada, e quizais de Galicia, no pasado século», indicó el alcalde, Benito Portela, en el comunicado con el que se anunció el programa, que arranca a las 12.00 horas con la realización de un mural por el artista JA!, que ilustrará una de las paredes del edificio multiusos del paseo marítimo, donde reinterpretará A rapaza que leva na cabeza un mundo de cousas que pode precisar na vida, una obra realizada a principios de los setenta por Díaz Pardo.

Además, durante este mes y junto la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo se podrá ver en la Avenida da Mariña de Sada la exposición Isaac 1920-2020.

El acto principal será, a las 13.00 horas, en la Casa da Cultura donde se ensalzará la vida y obra de este hijo adoptivo de Sada. Está previsto que se proyecten imágenes y un vídeo mostrando su trayectoria y que en el acto participen familiares y amigos, además de integrantes de la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo y la agrupación musical Nova Troula.