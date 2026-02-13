Matan a su perro en A Coruña y piden analizar sus restos para dar con el ADN del culpable

C. Devesa A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Juan José Esteban Fernández, con la denuncia, y su pareja, Carolain Quero, con una foto de los perros
Juan José Esteban Fernández, con la denuncia, y su pareja, Carolain Quero, con una foto de los perros Ángel Manso

«Si aceptan nuestra petición sería el primer caso de España», dicen los dueños del can, al que le rompieron el cuello antes de desaparecer junto a otro de la familia, todavía en búsqueda

14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La historia que relatan Juan José Esteban Fernández y su pareja Carolain Quero podría ser el argumento de una serie de misterio. Sus dos perros, Coco y Orión, desaparecieron de su casa, en la urbanización

