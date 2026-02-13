Matan a su perro en A Coruña y piden analizar sus restos para dar con el ADN del culpable
A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
«Si aceptan nuestra petición sería el primer caso de España», dicen los dueños del can, al que le rompieron el cuello antes de desaparecer junto a otro de la familia, todavía en búsqueda14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La historia que relatan Juan José Esteban Fernández y su pareja Carolain Quero podría ser el argumento de una serie de misterio. Sus dos perros, Coco y Orión, desaparecieron de su casa, en la urbanización