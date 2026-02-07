El Miño se mantiene en alerta naranja a la espera de un repunte de precipitaciones

Inundaciones. La crecida del río Miño, que ha crecido un 514% en una semana, anegó las inmediaciones del restaurante O Muíño y la senda peatonal en Lugo (en la imagen). OSCAR CELA

Ourense tendrá que seguir pendiente de la crecida del río Miño, que alcanzó estos días cotas máximas en años. Los caudales en la provincia continúan en alerta naranja y roja, aunque amanecieron este sábado en una situación más estable y un ligero descenso. Solo será una tregua, ya que desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) esperan un primer repunte este domingo y la vuelta de precipitaciones intensas a partir del martes, cuando la provincia ya se adentra en los días fuertes del entroido, esta vez acompañada de la borrasca Marta.

La CHMS informó de 19 puntos de control en situación de aviso hidrológico. Once amarillos, siete naranjas y uno rojo. Entre los del nivel intermedio de alerta está el Miño a su paso por la capital ourensana. Circulaba a 1.700 metros cúbicos por segundo y superaba los seis metros de cota, lo que supone un descenso respecto al viernes. Peor era la situación del punto de control del río en A Peroxa, que está a 5,97 metros de cota, lo que lo sitúa en alerta roja. En la comarca de O Ribeiro, tanto el río Arnoia, sobre todo en Baños de Molgas, como el Avia a su paso por Ribadavia, que presentan un caudal más bajo pero de riesgo.

En A Limia, el agua continúa acumulándose, por lo que numerosas carreteras siguen cortadas. Especialmente en Xinzo, Rairiz de Veiga y Porqueira. El río Limia continúa en el umbral naranja, con especial atención a su estado en Bande. En la demarcación del Duero, que afecta a la comarca de Verín, se mantiene la alerta naranja en el río Támega, con una situación más complicada en los concellos de Oímbra y Castrelo do Val. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil informó de que este domingo es probable que haya un repunte en los niveles de los ríos por las lluvias de la tarde del sábado.

Después, seguirá la tendencia descendente, pero no durará mucho. A partir del martes volverían las precipitaciones intensas que provocarían acumulaciones hasta el viernes, superiores a los 100 litros por metro cuadrados, con lo que volverán a niveles similares a estos días anteriores. Estas intensas lluvias ya condicionan el suministro de agua de algunos concellos en O Ribeiro u O Carballiño, que por momentos puntuales no pueden recurrir a la red pública.

Lugo, anegado

La borrasca Marta no dejó, por el momento, incidencias en Lugo más allá de fuertes rachas de viento y lluvias incesantes durante toda la jornada del sábado. Pero el río Miño, que creció un 514 % en una semana, se mantiene en prealerta amarilla por el aumento del caudal en los últimos días.

El viernes, la CHMS informaba de que Miño, a su paso por Lugo, registraba unos niveles que superaban el nivel de prealerta naranja. Sin embargo, este sábado, a última hora de la tarde se mantenía en prealerta amarilla, porque los niveles estuvieron estables desde las diez de la mañana. No obstante, la CHMS avisa de que la evolución de los niveles hace previsible situaciones significativas de crecida y el Concello de Lugo hizo un llamamiento antes del fin de semana a la ciudadanía para que no se acerque a zonas próximas a los ríos.

El riesgo de desbordamientos de ríos aumenta los desalojos en Andalucía Rubén J. García

Hay zonas de la ciudad amurallada en las que la crecida del río provoca, desde hace semanas, anegamientos e inundaciones. El Paseo do Miño entre el Balneario y el Restaurante O Muíño, por ejemplo, está completamente anegado por la crecida del río, al igual que las inmediaciones del puente romano o el Paseo do Rato, con numerosas zonas repletas de agua que impiden el paso. También se inundaron las instalaciones del Club Fluvial.

El 112, por su parte, mantenía este sábado activo y en fase de preemergencia el Inungal —plan de control y seguimiento del caudal de los ríos—. Pero en Lugo, si bien es cierto que las imágenes que deja el Miño son impresionantes, Emergencias no tiene ningún río bajo vigilancia por riesgo de desbordamiento.