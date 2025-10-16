Un concejal de Irixoa muere por un ataque de velutinas

El concejal de Medio Ambiente de Irixoa (A Coruña), Ramón José Picos Martínez, del PP, murió este miércoles a causa de varias picaduras de velutina.

El edil, de 79 años, estaba desbrozando en una finca de Teixeiro, en el municipio de Curtis, cuando topó con un nido de avispas asiáticas. Pese a que al lugar acudió un helicóptero medicalizado, Ramón José murió a los 20 minutos de recibir la picaduras. Su compañero presenció cómo se bajaba del tractor con síntomas de mareo.

El edil fue despedido este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa, donde acudió toda la corporación de la que formaba parte. Picos Martínez se había estrenado como concejal hace seis años tras las elecciones del 2019.

Profesionalmente había sido tubero en embarcaciones, además de titular de una empresa del sector.