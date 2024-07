Rueda considera que «Baltar está facendo o que ten que facer, que é someterse ao procedemento xudicial» 

José Manuel Baltar Blanco, senador del PP XOAN A. SOLER

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, preguntado este viernes por si cabría la dimisión del senador José Manuel Baltar ya que el Supremo le abre juicio acusado de conducir a 215 kilómetros por hora un coche oficial consideró que «empeza un xuízo e confío na Xustiza». «Respecto a responsabilidades políticas, mañá comeza en Ourense un congreso provincial e con outro candidato», apostilló.

«O senador de Baltar está facendo, o que ten que facer calquera persoa que é someterse a ese procedemento xudicial. Alégrome moitísimo que non estea tendo a actitude doutros responsables políticos de cando non lle gusta unha decisión xudicial o que hai que facer é descalificar o xuíz», dijo. «Isto non o está facendo e non o fan os membros do PP e gustaríame que outros partidos tomaran exemplo que cando un está nun procedemento xudicial o que fai é someterse a el e é o que temos que facer os que cremos na democracia e na separación de poderes», afirmó.