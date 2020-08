La Comisión de Derechos Humanos concluye que «la policía filipina disparó deliberadamente a matar a Diego Bello»

Los primeros informes de la autopsia echan por tierra el atestado policial. Para la familia «fue un crimen»

Conforme avanzan los días se va asentando la verdad sobre la muerte del coruñés Diego Bello en Filipinas. Era difícil creer la versión de la policía filipina pero había que esperar para demostrarlo. Los primeros informes de las autopsias realizadas a Diego Bello en el Instituto Anatómico Forense de Madrid y en Manila lo confirman: ni consumía drogas, ni tenía pólvora en sus manos; el coruñés no se enfrentó a tiros a la policía.

Del análisis capilar realizado en Madrid salió que en los últimos seis meses el fallecido no había consumido estupefaciente alguno. Dio negativo en heroína, ketamina, cocaína, derivados anfetamínicos, cannabinoides y metadona. Eso, al hermano de la víctima, Bruno Bello, no lo cogió por sorpresa. Sabía que Diego no consumía «ningún tipo de droga». Y cree que el informe ayudará a limpiar su nombre: «Ahora tenemos una garantía 100 % y científica» de que era así. «Afirmamos con rotundidad que mi hermano nunca consumió drogas, era una persona sana y limpia».

