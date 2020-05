El PP apoyará el plan de rescate de la ciudad que impulsa el PSOE, y la Marea se descuelga

0

La Voz de Galicia

A Coruña 27/05/2020 19:42 h

El PP de A Coruña acaba de anunciar su respaldo al plan de medidas sociales y económicas del Ayuntamiento para paliar la crisis el coronavirus. El documento se debatió esta mañana en la comisión de Facenda y, a falta de algunos flecos que pueden cerrarse en «cuestión de horas», el PP considera que está listo para su aprobación en el pleno.

Los populares destacaron que el documento incluye gran parte de sus propuestas , entre ellas «el incremento en las partidas de conciliación para familias con menores y para acompañamiento de personas mayores, así como la puesta en marcha de una línea de ayudas para la adaptación de locales de comercio y de hostelería a la nueva realidad derivada del covid-19».

El PP también destacó la aprobación por unanimidad de que la comisión de Facenda funcione también como Comisión de Seguimiento de la ejecución del plan.

La Marea carga contra el gobierno local socialista

Los populares fueron los primeros en anunciar su apoyo aunque según fuentes conocedoras de las negociaciones, el acuerdo también es probable con el BNG y Ciudadanos. La postura de esos partidos contrasta con la de Marea Atlántica, que hizo público un comunicado en el que exige al gobierno el PSOE «acelerar as negociacións e tramitar canto antes» el plan de rescate. La Marea denuncia que «van 73 días desde a declaración do estado de alarma e o equipo de Inés Rey segue sen trasladar toda a información para pechar un modificativo que recolla as achegas da oposición». Desde la Marea también señalaron que tienen «vontade de chegar a acordos para impulsar as medidas que precisa a veciñanza, reforzar os servizos sociais e tenderlle a man aos sectores económicos máis afectados, comezando por pemes e autónomos», pero «subrayaron que non é posible asinar un cheque en branco».