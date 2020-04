La Banda de Sada te anima a sobrevivir

«I Will Survive», por la Banda Municipal de Sada

La Voz de Galicia D. Vázquez

14/04/2020 11:31 h

La Banda Municipal de Sada te anima a sobrevivir a la cuarentena con el I Will Survive de Gloria Gaynor. El director, Miguel Brea, fue el que escogió el tema para dar ánimo a la población y dice que siguen la estela de otras agrupaciones que ya lo han hecho propuestas grupales similares.Es su primera actuación virtual construida desde casa en sus 25 años de historia. Llevan dos semanas preparando la pieza y Fran Rivera se ocupó de la producción y edición, un tema, que reconocen, complejo.

La Banda Municipal de Sada cuenta con 45 músicos, pero solo la mitad participa, ya que en algunos casos no tenían medios para grabarse con calidad, su vivienda no permite, por los vecinos, ensayos y, también en algún caso, por falta de ánimo para sumarse. Brea reconoce que si se mantiene el confinamiento no descarta que pueda haber más interpretaciones.