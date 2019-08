Adjudicada a la mujer del alcalde de Oleiros una parcela municipal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elena Silveira

Oleiros 22/08/2019 07:29 h

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aseguró que la participación de su mujer, Otilia Mejuto López, en la subasta de parcelas municipales a principios de este mes fue «legal e lícita». «Consulteino quinientas mil veces con todo o mundo. Non hai problema. ¿Por qué non podo eu ou a miña familia comprar terreos neste concello? Creouse unha alarma social que non ten base», indicó. También confirmó que el proceso se desarrolló con total normalidad y que este miércoles, 21 de agosto, finalmente se acordó la adjudicación definitiva de 4 de las 28 parcelas en venta. En concreto, se presentaron a la subasta seis particulares, aunque tres de ellos (una fue la esposa del regidor) pujaron por cuatro fincas diferentes. «En total houbo 17 ofertas, pero tan só se adxudicaron 4 porque a xente se presentou a varias», indicó. «E nós, a miña muller máis eu, fixemos o mismo: tan so nos quedamos cunha parcela en Xaz, por 153.000 euros máis IVE, é dicir, pagando máis do prezo de saída», indicó. En este sentido, el regidor insistió en que cualquier ciudadano se podía haber presentado a la subasta: «Foi un proceso público e a sobre cerrado. Así que nada de información privilexiada», indicó. De hecho, según explicó, desde el mes de mayo se está dando publicidad a todo este proceso, con el precio, la ubicación y la superficie de las parcelas, a través de la web municipal, los paneles informativos en distintos puntos del concello, así como a través de diferentes medios de comunicación. «Así que nada de información privilexiada, porque todo está publicado», insistió.

Sobre los comentarios de los grupos de la oposición que apuntaban a que el alcalde tenía un patrimonio económico demasiado elevado para su sueldo (la mujer presentó ofertas para cuatro parcelas con un valor total de 443.000 euros más IVA), García Seoane puntualizó: «Tan só compramos unha parcela: a de Xaz, por 153.000 euros. Tan só unha. Eu non teño 500.000 euros no banco. Ogallá os tivera! E compramos unha parcela porque non quero ter os cartos no banco, porque telos aí metidos non me aporta nada».

García Seoane aseguró además que podría haber comprado una parcela de titularidad privada «e pagar en diñeiro negro aos propietarios, como fan algúns. Pero eu merquei en branco, como son eu: transparente, sen ocultar nada. E non ando en pelotas porque sería un escándalo», comentó.

El regidor advirtió a los portavoces de los grupos de la oposición (PP, PSOE, BNG y Ciudadanos) que tengan «coidado coas súas declaracións. É mellor que se mordan a lingua, non vaia a ser que os leve aos tribunais por difamación».

Reconoció que la subasta no fue tan bien como esperaba, ya que buena parte del dinero que hubiera obtenido el Concello de Oleiros por la venta de estos solares se destinarían a obras pendientes. «Esperaba que se venderan máis, a verdade. ¿Onde atopas unha parcela en Oleiros por 36.000 euros? É un bo prezo. Oleiros é caro porque está todo regulado, ten PGOM e non hai sorpresas». Indicó que las parcelas que quedaron desiertas (24 de las 28 ofertadas) volverán a ponerse a la venta pero a través de adjudicación directa por el precio de salida, sin necesidad de hacer puja.

Los portavoces de los grupos de la oposición indicaron que revisarán el expediente y seguirán atentos al proceso, mientras que algunos consideran conveniente que el alcalde explique en el pleno los pormenores del procedimiento administrativo.