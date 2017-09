La concesión de la cárcel de A Coruña se anunció sin publicar el resultado del concurso

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña / la voz 06/09/2017 08:57 h

«Foi Proxecto Cárcere o que consideramos que presentou o mellor proxecto e o que vai a facer a xestión do edificio», anunció el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, en una emisora de radio este sábado. Pero ese anuncio se hizo antes de que el Ayuntamiento publicase la resolución del concurso público que abrió para adjudicar la cesión del inmueble. Según explicaron brevemente desde el Ayuntamiento a última hora de la tarde de ayer, se presentaron «varias propuestas», aunque no especificaron cuántas ni cuales. Añadieron que la adjudicación no está publicada y que se dará cuenta de ella «en los próximos días», y que la comisión de valoración estuvo formada por personal de las concejalías de Participación, Culturas y Rexeneración Urbana.

El anuncio de Xiao Varela ha causado polémica porque él mismo y otros miembros del gobierno figuran en la lista de componentes de Proxecto Cárcere. Además del edil, figuran en esa lista las concejalas Rocío Fraga (Igualdade) y María García (Medio Ambiente), el jefe de gabinete del alcalde y fundador de Marea Atlántica, Iago Martínez, y la asesora de la citada concejala de Participación, Natalia Balseiro.

El listado puede consultarse en la web de la entidad, y también figura en un anexo de su plan de viabilidad. En él figura Antón Gómez-Reino, diputado en el Congreso por la formación En Marea, pero no la secretaria general de Podemos en A Coruña, que ayer fue vinculada al Proxecto Cárcere por error.

No es el único miembro de En Marea vinculado a Proxecto Cárcere. En la lista también figura Mariano Fernández Cabarcos, miembro -como Iago Martínez- del sector crítico con el portavoz gallego, Luis Villares. Cabarcos aseguró ayer que desconocía la existencia de ese listado, y que se limitó a apoyar un manifiesto en el 2011. Cabarcos también forma parte del colectivo Cuac, que apoyó ese manifiesto, concedió en el 2011 un reconocimiento a Proxecto Cárcere como «mellor colectivo cidadá» y mantuvo diversas colaboraciones con esa plataforma.

En el listado figuran otros tres candidatos de la Marea en las elecciones locales del 2015, aunque no lograron escaño de edil, y otros nombres que coinciden con el de firmantes del manifiesto de la Marea hasta sumar 31 personas incluyendo a los candidatos y cargos.

En la propuesta entregada por Proxecto Cárcere a los grupos políticos para gestionar el edificio se describe un «grupo cidadán», que participan de forma activa en el proyecto y que están dispuestos a «traballar in situ no edificio». Esa lista incluye 27 nombres, de los que cuatro pertenecen a colectivos. Entre los restantes 23 hay 10 que coinciden con el de firmantes del manifiesto de Marea, dos de ellos del grupo de 99 primeros suscriptores.

El PP pone en duda el proceso

El grupo municipal del PP confirmó ayer que ha solicitado todo el expediente del concurso. Su portavoz, Rosa Gallego, afirmó que las bases se hicieron «a imagen y semejanza de la propuesta de usos planteada con anterioridad por Proxecto Cárcere para evitar que hubiese competencia», y recordó que en febrero ya advirtió que el edificio sería «auto adjudicado a dedo». La popular añadió que el gobierno local ha permitido la okupación de la comandancia de obras y ahora convierte la cárcel en un «chiringuito para sus amigos» mientras hay asociaciones sin local en la ciudad.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Manuel García, señaló que la presencia de personas afines a la Marea no concuerda con la política de transparencia prometida por el gobierno local.