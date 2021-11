—Hábleme de la relación entre la mujer y la ciencia.

—Yo cada vez veo más mujeres en ciencia. En mi especialidad, en los congresos, la mayoría son mujeres. Los jefes aún siguen siendo más hombres. Pero creo que esto está cambiando, es cuestión de poco tiempo. No veo diferencias ni de trato, ni de oportunidades para que en la genética forense una mujer no pueda alcanzar el mismo objetivo que pueda alcanzar un hombre.

—A usted le han dado un premio que solo se otorga a mujeres.

—A mí me gustaría que los premios no tuvieran sexo. Porque la inteligencia no tiene techo de cristal. Pero opino que todas estas medidas, en un momento determinado, son necesarias para visibilizar a la mujer en diferentes ámbitos de la vida.

—Su trayectoria es impecable.

—He tenido suerte de caer en un sitio como este y trabajar con gente maravillosa. Pero yo he trabajado muchísimo. Ser investigador no es un trabajo de ocho horas. Nosotros vivíamos aquí. Mi punto de inflexión para plantearme el trabajo fue la maternidad.

—¿Cuántos hijos tiene?

—Dos. Cuando fui madre ya vi que había dos facetas importantes. Y la vida cambia.

—¿Qué caso, de los que ha ayudado a resolver, le satisfizo más?

—Yo no hablo de los casos, aunque la Guardia Civil me dio una medalla por la resolución de un caso complejo. Y también puedo citar una agresión sexual con asesinato. Hacía 17 años que buscaban al agresor y con una muestra de ADN hicimos un perfil biogeográfico que permitió detener al culpable.

—Bueno, a los clásicos: ¿Celta o Dépor?

—No soy nada futbolera. Yo solo quiero que ganen los gallegos.

—¿Y si juegan dos gallegos?

—Pues que gane el mejor. De todos modos, le diré que yo sí que sé lo que es un fuera de juego, ja, ja.

—¿Qué hace en el tiempo libre?

—Lo que todo el mundo: estar con mi familia y con mis amigos; irme cerca del mar. Y leo mucho.

—¿Qué lee ahora?

—Patria [de Fernando Aramburu]. Y antes leí Nada, de Carmen Laforet, que no lo había leído nunca y me encantó. Mi autor favorito es Shakespeare.

—¿Le gusta la cocina?

—Cuando me pongo, me sale bien, pero no soy de MasterChef, quiero decir, que no me pongo a hacer pitifuá de nosequé.

—Dígame cómo es usted en pocas palabras.

—Eso es muy difícil... Soy trabajadora y responsable. Muy buena amiga y nada pretenciosa, creo.

—Una canción.

—Bohemian Rhapsody, de Queen. Me encantó la primera vez que la escuché.

—¿Lo más importante en la vida?

—Estar en paz contigo misma y tener capacidad para querer.