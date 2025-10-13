La gestión de los fondos de cohesión, un intenso debate en Bruselas

Apertura de la asamblea del Comité de Regiones en el Parlamento Europeo SANTI GARRIDO

¿Cómo se gestionarán los próximos fondos de cohesión del presupuesto de la UE? ¿De manera más o menos descentralizada y coordinada, con peso y voz de las regiones y ciudades, o directamente cada Estado? Este tipo de cuestiones no suelen tener mucha incidencia en el debate de la calle, donde para muchos, incluso con la experiencia que (en el caso de España) dan los casi 40 años de adhesión, Bruselas o Estrasburgo parece que aún quedan algo lejos. Pero a efectos prácticos, la incidencia es enorme: la cohesión financiera es la argamasa que ha sostenido las multimillonarias inversiones en las infraestructuras más necesarias y dentro de una senda común y comunitaria.

Esa senda puede variar de cara al presupuesto multianual de la UE, del 2028 al 2034, con la amenaza muy latente de centralización de ese dinero (de su gestión). Y el Comité Europeo de las Regiones, que es la voz de las regiones y las ciudades de la UE, se opone. Eso influye, pero no decide: el Comité representa a los entes locales y regionales de toda la Unión y asesora sobre las leyes nuevas que tienen un impacto regional y local, nada menos que el 70 % de la legislación comunitaria. El debate empezó hoy lunes, coincidiendo con la Semana Europea de las Regiones y Ciudades que se celebra hasta el miércoles con un catálogo extraordinario de actividades y seminarios (más de 200 en diferentes lugares, algunos de ellos con destacada participación de Galicia). Es tan intensa la agenda y el impacto en la capital comunitaria que hasta hay carteles anunciadores por las calles, muy vistosos en una ciudad con miles de árboles anunciando el otoño con ocres variados, entre finos orballos de los que mojan que tanto recuerdan a Galicia.

El comisario Raffaele Fitto (centro) y la presidenta del Comité de Regiones, Kata Tüttö, en una comparecencia SANTI GARRIDO

Empezó ese debate, primero en la sede de la Comisión Europea con el comisario Raffaele Fitto y la presidente del Comité, Kata Tüttö, y continuó en la primera sesión del Comité en el Parlamento Europeo, donde comparecen los 329 miembros (España tiene 21). Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, intervino en un mensaje grabado. De sus palabras se deduce que poco o nada va a cambiar para las regiones y ciudades, e incluso de las de Fitto, pero los representantes locales, numerosos Gobierno y grupos del Parlamento Europeo no están de acuerdo. De hecho, para este miércoles esta convocada una sorprendente manifestación contra esa propuesta centralizadora, un acto de la Alianza para la Cohesión, iniciativa del Comité que tiene más de 12 000 firmas.

Por lo tanto, el debate, que ya viene larvándose desde hace meses, es intenso y hasta tenso, pero con buenas formas. Hay tiempo para mucho más, como el análisis del barómetro regional y local sobre el conocimiento de los ciudadanos sobre la incidencia de los fondos en su día a día, y en el trabajo de los líderes locales, además de las principales necesidades (resiliencia, pobreza energética, seguridad local, transición climática, servicios públicos en zonas rurales, caída de la población, brecha de género...) a las que difícilmente se les va a poder hacer frente si la cohesión sollo se aplica desde los gobierno centrales, sin tener en cuanta cada caso. La Comisión entiende que cada país sí sabe cómo actuar ante problemas dispares. Von der Leyen pareció querer dar tranquilidad: "La cohesión es fundamental en los nuevos planes de colaboración nacionales y regionales. Estos se diseñarán e implementarán en consulta con ustedes". Para Tüttö, el liderazgo regional y local puede marcar la diferencia para que la UE alcance sus objetivos, también en relación con nuevas prioridades como la seguridad interna y la competitividad internacional». La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, hizo de su discurso todo un canto laudatorio a la política de cohesión.