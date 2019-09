Prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor del triple crimen machista de Valga

R. Estévez / S. González

; El presunto asesino de Pontevedra llama para que le detengan después de matar a tres mujeres Los niños estaban en el vehículo con su madre cuando su padre la tiroteó Atlas

Un individuo acusó a la mujer de quererse apropiar de la vivienda familiar, de manchar su nombre y de «ir de víctima»

Una de las últimas publicaciones que pueden leerse en el muro de Facebook de Sandra Boquete constituye un siniestro presagio sobre lo que acontenería pocas horas más tarde. Sus amistades han difundido un pantallazo que refleja que, a las 22.45 horas de anoche, la mujer había compartido un mensaje: «Te fallan, te duele y perdonas... Te fallan, te duele y perdonas... Así hasta que un día mandas todo a la puta mierda y entonces eres el malo». «Qué razón», se limitó a comentar Sandra, que poco después recibía una agresiva respuesta. Aunque el nombre de su interlocutor no coincide con el de su exmarido, lo que el individuo expuso parece responder, directamente, a una ruptura y a una historia de rencor acumulado. Estos son fragmentos textuales del escrito: «Pero que perdonas, que me meteches un crédito de moito carallo»; «a casa a nome dos teus pais e como me negué a que non o puxeran no catastro, vas e pidesme o divorcio e encima non me deixas ver os fillos»; «deixa de ir de víctima que xa cansades». A las ocho de la mañana, Sandra era asesinada a tiros por su exmarido, José Luis Abet, quien a continuación acabó con la vida de su exsuegra, Elena Jamardo, y de su excuñada Alba.

