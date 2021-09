Carlos Iglesias, alcalde de A Illa: «No tengo hijos; vivo bien»

-¿Hay que construir más en A Illa?

-En estos momentos, vivienda privada no. Ya hay un nivel de edificaciones suficiente. Para la población de A Illa, en mi opinión, no es necesario construir más. Lo que se nota es falta de terreno para que la gente pueda hacer viviendas unifamiliares. El plan de la Xunta de 2012 se cargó muchísimas hectáreas de suelo urbano no consolidado en A Illa. Hay déficit de solares, pero no de viviendas.

-Tienen un nivel de precios en la vivienda muy respetable.

-El suelo urbano es caro porque hay poco.

-¿Conoce al otro Carlos Iglesias?

-Conozco a varios. ¿Se refiere al actor?

-Sí.

-No lo conozco en persona. En A Illa, aparte de mi hermano y yo hay otros 10 o 12 con mis mismos apellidos, pero Carlos, solo yo.

-Tiene pinta de ser del Celta.

-Sí, soy socio fundador de la peña Carcamäns. Y socio de campo hasta que me fui a Santiago a estudiar. Este año no empezamos bien, pero estamos acostumbrados.

-Defínase en pocas palabras.

-No me gusta mucho eso, pero diría trabajo, amistad y tranquilidad.

-¿Sale a pescar de vez en cuando?

-No, salgo a navegar a motor, pero no a pescar.

-¿Y qué más le gusta hacer?

-El fútbol, pero para ver, no para jugar. Me gusta estar con mi gente y el mundo del automóvil y del deporte. Eso me relaja y me despeja de la vida municipal.

-¿Le gusta la playa?

-No, no soy de playa. Hace mucho tiempo que no voy.

-¿Tiene hijos?

-No. Soy soltero y sin hijos. Así que vivo bien.

-¿Cocina algo?

-No soy muy bueno. Si tengo que hacerlo, lo hago, pero debo admitir que la cocina no es lo mío. Gastronómicamente soy tradicional, de pota, pescados buenos y mesa llena.

-¿Como le gustan los mejillones?

-Al vapor. Es la mejor forma de prepararlos.

-¿Qué tal baila?

-A nivel usuario, ja, ja. Lo intento pero no tengo mucho ritmo.

-¿Cómo se defiende en las redes sociales?

-No me interesan. Me parece que proporcionan un contacto artificial.

-Dígame una canción.

-Sultans of swing, de Dire Straits. Lo ponía mi padre en el coche.

-¿Lo más importante en la vida?

-Intentar estar cómodo con uno mismo en cualquier momento.