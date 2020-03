Vilanova reforzará su wifi en O Terrón

0

La Voz de Galicia bea costa

vilanova / la voz 11/03/2020 05:10 h

Vilanova quiere convertirse en una «smart city», en un concello modelo a la hora prestar servicios a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías. El primer paso ya está dado, la instalación de fibra óptica en todo el territorio municipal con el fin de que los vecinos puedan disponer de señal de Internet libre y gratuita. Pero no es suficiente. En la zona de O Terrón, la wifi municipal se queda corta, especialmente cuando coincide con temporada alta para el turismo, y la cobertura de las compañías privadas que operan en la zona tampoco cubre las necesidades. Así las cosas, los playeros y los clientes de los cámpings y hoteles de la zona se ven abocados a recurrir a sus propios datos cuando se trata de navegar por la Red, lo cual supone un problema de competitividad para los negocios del ramo. Los empresarios han hecho gestiones ante un par de compañías con el fin de subsanar esta situación, pero las opciones que ponen sobre la mesa les resultan demasiado costosas teniendo en cuenta que se trata de negocios que, en su mayor parte, solo funcionan la mitad del año, argumentan.

Para el verano

En el Concello son conocedores de la situación y dicen estar dispuestos a buscar una solución, aunque ya no dará tiempo para Semana Santa. Sí lo hará para el verano, según afirma el alcalde, Gonzalo Durán, porque el Ayuntamiento está trabajando para ampliar la cobertura de la wifi pública con el objetivo de que la señal llegue a todas las playas de O Terrón y lo haga con más ancho de banda. Una mejora que redundará en el público en general y también en las empresas, según explica el regidor.

No es el único punto negro que hay en el municipio en el campo de la telefonía e Internet. Hace unos días las quejas partían del polígono de Tremoedo, donde algunas industrias no pueden ni siquiera utilizar el teléfono móvil por falta de cobertura. Las compañías no llegan a todos los rincones y la wifi municipal podría convertirse en una alternativa para cubrir estas carencias.

Vilanova de Arousa es de los pocos concellos de la zona que ofrece un servicio de estas características, aunque, pese a los esfuerzos realizados en esta materia, su señal todavía no está preparada para cubrir la demanda que plantea la sociedad del siglo XXI.

La Xunta prevé que la fibra óptica llegue al 90 % de la población de la comarca en 2021

Como O Terrón, todavía hay muchos puntos en los que conectarse a Internet resulta una odisea. La dispersión de la población en los núcleos rurales no ayuda, aunque en el 2021 la situación cambiará en muchos hogares. Según la previsión de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a finales del 2021 la fibra óptica llegará al 90 % de los habitantes de la comarca gracias al Plan Banda Larga que ejecutan la Xunta y el Estado. Ambas administraciones subvencionan a las operadoras para que amplíen las redes de fibra óptica en las llamadas zonas blancas, es decir, aquellas en las que no existe un mínimo de cobertura de 30 megas y a las que las operadoras no llegan. El 94 % de los núcleos beneficiados por este plan tienen menos de 300 habitantes y el 78 %, menos de 150. Valga como ejemplo el caso de Catoira. Hace tan solo un año, solo disponía de 100 megas el 1 % de la población, frente al 80 % que está previsto que lo haga el año próximo. Las diferencias son menos acusadas en zonas urbanas, caso de Vilagarcía, donde el 80 % de la población dispone de redes ultrarrápidas.