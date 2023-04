Los jóvenes de Ribadeo murieron a 200 metros del piso al que iban en Xove

Cuando se produjo el accidente, los jóvenes estaban a punto de llegar al piso en el que iban a descansar y que está situado en la urbanización Palmeiro, que se ve al fondo. PEPA LOSADA

Apenas un kilómetro y medio separa la Praza do Concello de Xove de la urbanización de Palmeiro. Y ese es el trayecto que, según todos los indicios, se quedaron a escasos 200 metros de completar los cuatro jóvenes de Ribadeo (dos chicos y dos chicas), de entre 17 y 19 años, que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido el sábado por la mañana en Xove. Los otros dos ocupantes del vehículo, un Citroën C4 de color granate, autorizado para cinco plazas y en el que iban seis, lograron sobrevivir a un suceso que ha generado una profunda conmoción. Al cierre de esta edición, Daniel G.R., de 19 años, que conducía el vehículo, continuaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Su estado es grave, según confirmaron ayer desde el Servizo Galego de Saúde. Las mismas fuentes precisaron que el sexto ocupante del turismo, S .R. B., también de 19 años y que sufrió heridas leves, ha recibido ya el alta hospitalaria en el Hospital Público da Mariña, en Burela, adonde había sido evacuado en una ambulancia del 061.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico tratan de esclarecer las causas de un accidente que evidencia los riesgos de los desplazamientos cortos por carreteas secundarias, especialmente cuando son protagonizados por jóvenes. Todo apunta a que los amigos, después de haber disfrutado de la gala solidaria con la que la orquesta Panorama presentó la gira del 2023 en Xove, decidieron retirarse a descansar en la urbanización de Palmeiro. En este complejo residencial, levantado a finales de los años setenta para albergar a familias de empleados del complejo industrial de Alúmina-Aluminio (actual Alcoa), tenían un piso alquilado dos de los chavales, que estudiaban este curso un ciclo formativo de Informática en el IES Illa de Sarón de Xove. Los dos son los únicos ocupantes del vehículo que consiguieron salir con vida del accidente.

Hubo controles de Tráfico

Los chavales circularon por una carretera en la que la Guardia Civil de Tráfico estableció al menos dos controles durante esa madrugada, en la que hubo cientos de desplazamientos en dirección a Xove de jóvenes procedentes de toda A Mariña, del Occidente asturiano, de Ortegal y de la Terra Chá. El turismo en el que viajaban los jóvenes de Ribadeo se salió de la vía por el margen izquierdo en una curva a la altura del punto kilométrico 1,100 de la carretera LU-P-2604, ya en la parroquia de A Rigueira, en el acceso a Palmeiro. El turismo voló literalmente sobre una pista paralela y sobre un terraplén. Colisionó también contra un poste del tendido eléctrico y, tras dar una o varias vueltas de campana y destrozar un árbol frutal, quedó parado sobre una finca particular próxima a una vivienda.

«Se en lugar de ter que ir ata Palmeiro, que queda a menos de dous quilómetros, tivesen que ir máis lonxe, é posible que non subisen os seis ao coche. Pero como a distancia era curta, posiblemente se confiaron pensando que non ía pasar nada. Pero por desgraza pasou», indicaron fuentes vinculadas al operativo de emergencias, para el que movilizaron varias ambulancias de urgencias sanitarias del 061, los bomberos de Viveiro, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Cervo, Vixiantes de Seguridade de Xove y miembros de Protección Civil, además de varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. El hecho de que en el coche viajasen seis personas, en vez de las cinco permitidas, también influyó en el uso de los cinturones de seguridad. Fuentes oficiales indicaron que tres de los jóvenes muertos no lo llevaban puesto cuando tuvo lugar el siniestro. Se da la circunstancia de que el único pasajero de los asientos traseros que sí lo tenía abrochado logró sobrevivir e incluso pudo salir del turismo por su propio pie, mucho antes de que llegasen los servicios de emergencias. También lo llevaba abrochado el joven que viajaba en el asiento delantero derecho, que, sin embargo, murió en el siniestro.

Los investigadores de Tráfico manejan varias hipótesis sobre las causas del trágico accidente, entre las que analizan un posible exceso de velocidad o una distracción.

Investigan si el siniestro ocurrió a las seis de la mañana, tres horas antes de recibir la primera alerta del suceso

Varias incógnitas se ciernen sobre el accidente de Xove. Uno de los puntos que investiga Tráfico está relacionado con la hora a la que se produjo el trágico suceso, ya que es posible que transcurriesen varias horas entre el momento en el que tuvo lugar la salida de vía y el instante en que un particular descubrió el coche accidentado en una huerta y alertó a los servicios de emergencia. Todo apunta a que el grupo disfrutó de una noche de fiesta y alegría con la Panorama antes de desplazarse a descansar a la vivienda que tenían alquilada dos de los amigos en Palmeiro. Distintas fuentes explican que la gala, en la que también actuaron disyoqueis, acabó sobre las seis de la mañana.

Del accidente se tuvo conocimiento sobre las nueve y cuarto de la mañana, pero de lo que pasó hasta ese momento nada se sabe a ciencia cierta por ahora. Una de las líneas de investigación plantea que, si los jóvenes estuvieron en la verbena hasta el final, el accidente podría haberse producido poco después de las seis de la mañana, puesto que menos de dos kilómetros separan el punto donde actuó la orquesta del lugar del accidente. A esto se añade que el sexto ocupante del vehículo apareció en el lugar del siniestro sobre las diez de la mañana, cuando los equipos y fuerzas de seguridad y emergencias trabajaban para recuperar los cuerpos de los jóvenes fallecidos y estabilizar las constantes vitales del conductor. El joven apareció muy confuso y desorientado, con heridas visibles en la cara y cubriéndose con una capucha por momentos. Su cara de desconcierto era significativa. Poco después, los equipos sanitarios lo introdujeron en una ambulancia. Todo apunta a que, tras el suceso, este chico logró salir del coche por sus propios medios y vagó desorientado antes de regresar.

El obispo de la diócesis presidirá esta tarde un funeral por los cuatro muertos

El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, presidirá esta tarde en Ribadeo el funeral conjunto por los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico ocurrido en Xove el sábado a primera hora. La misa, que no será de cuerpo presente, dará comienzo a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo.

Los restos de tres de los chavales fallecidos (Sergio Villar Díaz, de 18 años; Uxía García Pérez, de 18 años, y Jesús Navia Pérez, de 19 años) están siendo velados desde ayer en la más estricta intimidad familiar en el tanatorio de Funeraria Ribadense. «Dada la gravedad de la situación, la familia desea restringir el acceso a la sala exclusivamente a familiares. Asimismo, agradecen las muestras de cariño y condolencias que se puedan enviar a la dirección de correo funerariaribadense@gmail.com o a la página web www.funerariaribadense.es», apuntan en las esquelas. Jesús y Uxía, que eran primos, recibirán sepultura en el cementerio parroquial de A Devesa, también en la «más estricta intimidad». El mismo deseo expresa la familia de Sergio, que recibirá sepultura en el cementerio municipal de Ribadeo.

La menor, en O Carballiño

La capilla ardiente de Lara Pérez Valeiro, que tenía 17 años y es la más joven de las fallecidas, permanece instalada desde ayer en una de las salas del tanatorio de Funeraria Peña de Ribadeo. En este caso, la familia sí acordó recibir duelo y flores. Los restos de la joven serán traslados hoy, lunes, por la mañana a O Carballiño, en la provincia de Ourense. La familia agradece la asistencia a las honras fúnebres.

Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron trasladados el sábado a las dependencias en Lugo del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para la realización de las correspondientes autopsias. Los furgones fúnebres con sus cuerpos llegaron a Ribadeo este domingo, y desde su apertura al público, en el tanatorio en el que se encuentran los restos de Lara y en sus inmediaciones, se concentraron una multitud de amigos, allegados y familiares que están completamente abatidos por el dolor de un suceso imposible de olvidar.