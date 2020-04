«Sería inxusto que o Viveiro non suba»

0

La Voz de Galicia

05/04/2020

Incluso en tempos de coronavirus, a moitos lles resulta difícil non pensar que pasará co Viveiro. Tras 14 anos consecutivos en Preferente, o conxunto mariñán xa case acariñaba o ascenso a Terceira. Cando se decretou o estado de alarma avantaxaba en once puntos ao segundo (Fisterra), e en quince ao terceiro (Boiro). O seu capitán, Álex Meitín (Xove, 1994), fala dende o seu encerro e móstrase favorable a retomar a competición «cando non haxa risco». Non quere nin pensar nunha anulación do curso que estragaría o traballo de «varios anos».

-Como leva esta situación?

-Regular porque eu son unha persoa moi activa. Só saio para ir traballar [a turnos en Rodabell], aínda que ao vivir nunha casa si que me movo algo polo xardín e por aí.

-Logra manterse en forma?

-Non tanto como quixera. Sigo as rutinas que nos pasou o noso preparador físico, Bebo. Fago exercicios de forza e core.

-Se retoman a liga, estaría preparado?

-Eu penso que farán falta unhas semanas de minipretempada. Seguramente se complete no verán e serán doce partidos nos que todos os equipos se xoguen moito. Ademais os futbolistas vimos dun parón. Se non dan tempo para retomar a forma seguro que vai haber lesións porque a esixencia vai ser máxima.

-Nalgúns países decidiron anular a campaña. Temen que pase tamén en España?

-Si, en Inglaterra ou Bélxica, por exemplo, decidiron anulalas, pero a UEFA di que hai que acabalas, e polo momento as federacións española e galega teñen a mesma intención. O máis importante é que esta situación se calme, o primeiro é a saúde das persoas, pero pensando egoistamente, queremos que se retome a competición e consumar o noso ascenso.

-Tras tantos anos en Preferente, cando por fin parece que teñen o ascenso na man, dáse esta situación. Como se sinte o equipo?

-A verdade é que falei pouco cos meus compañeiros, pero, pensando só nas consecuencias deportivas, é difícil de asimilar isto. É un proxecto de varios anos. Estivemos a piques de descender, despois escapounos o ascenso por moi pouco, e este ano parecía que por fin tocaba pero...

-Cre que existe a posibilidade de subir aínda que a campaña se dea por acabada?

-A min gustaríame acabala, rematar o traballo e poder celebrar o ascenso no campo. Pero se a dan por acabada, supoño que habería ascensos e non descensos, e farían ligas máis grandes para compensar. Falo bastante con Luis (del Río), que ten comunicación case diaria coa federación, e di que priorizan rematar esta liga, aínda que teñan que buscar un formato máis curto para o ano que vén. Sería inxusto que o Viveiro non suba porque estabamos facendo unha gran tempada; houbo dificultades pero fomos sobrepoñéndonos porque temos un grupo forte e unido.

-E se idean un play-off para decidir ascensos e descensos?

-Tampouco sería xusto que coa distancia que lles metemos na liga nolo xoguemos nunha eliminatoria en igualdade de condicións cos outros equipos.

-Tamén se contemplou xogar a porta pechada.

-Non tería sentido. O fútbol é para os afeccionados. Se hai que esperar máis para volver, esperaremos, pero isto non ten sentido sen xente.

-Esta situación é complexa economicamente para moitos clubs. Pode provocar un cambio no modelo do fútbol humilde?

-Ao final o fútbol depende do que ocorre a nivel social. Nós tíñamos unha boa fonte de ingresos ao usar o campo para acampar no Resurection Fest, pero este ano aínda está por ver se o fan. Tampouco se poderán xogar partidos entre equipos de superior categoría en Cantarrana este verán. Iso vaise notar, igual que hai negocios que están pechando e non poderán seguir patrocinando equipos de fútbol. Está claro que moitos clubs terán que axustar as súas contas.