Fraga y Gueimunde pactan la moción de censura que llevará al PP a la alcaldía de Viveiro después de 22 años con un acuerdo de inversiones de 6 millones

PEPA LOSADA

Minutos antes de las ocho de la tarde, el portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga Galdo, y la portavoz del PP, Mariña Gueimunde, firmaban en Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas el acuerdo programático que dará pie a la moción de censura que llevará a los populares a la alcalía de Viveiro después de 22 años de gobierno socialista. Los últimos doce, con María Loureiro al frente. En julio del 2023, la formación independiente, que nació en el 2019 tras la marcha de Fraga del BNG, apoyó su investidura como regidora en base a un acuerdo de inversiones a cumplir en los dos primeros años de mandato. Un acuerdo que dio pie al actual bipartito PSOE-BNG. Sin embargo, el pasado diciembre, Por Viveiro retiró su apoyo a Loureiro por considerar que el documento se había incumplido, y hace dos semanas anunció la «ruptura total» de las conversaciones con el PSOE.

El pacto firmado este miércoles con el PP contempla unas inversiones de alrededor de seis millones de euros, y cuenta con el respaldo del gobierno autonómico, según indicaron los firmantes. Con 15.303 habitantes de casi 60 nacionalidades diferentes, Viveiro es el tercer municipio más poblado de la provincia de Lugo, además de uno de los motores económicos de A Mariña y, por extensión, de la provincia lucense.

Entre otros, incluye la licitación del proyecto de la variante (incluida en la VAC Costa Norte) en el año 2025, así como las expropiaciones y la licitación del primer tramo de la obra entre Area y A Arredoada entre los años 2026 y 2027. También contempla la realización a lo largo del 2025 del proyecto de revitalización y embellecimiento de la fachada marítima, con humanización y mejora integral del espacio del antiguo muelle y la parcela del casino. El comienzo de las obras está fijado para el 2026.

La ampliación y la mejora de la rotonda de la Misericordia, o la semipeatonalización de la Travesía da Mariña son otras de las actuaciones en infraestructuras contempladas en el pacto.

«Imos anunciar algo que, por desgraza, non é habitual en política, que é cumprir a palabra [...] Se o PP cumpre co acordo, será moi bo para os veciños de Viveiro» , Bernardo Fraga Galdo, portavoz de Por Viveiro

«No voy a decir que voy a ser la mejor alcaldesa, pero sí me comprometo a trabajar todo lo que pueda. Ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones y mi equipo y yo, y Bernardo y Manolo vamos a colaborar en todo. Exigiremos a la Xunta lo que sea competencia de la Xunta, y a la Diputación y al Gobierno lo que sea su competencia», Mariña Gueimunde, portavoz del Partido Popular

Por Viveiro y PP alcanzan un «99,9%» de acuerdo en el programa para cambiar el gobierno local de Viveiro Lucía Rey

Otro de los puntos destacados es el compromiso adquirido para agilizar los trámites del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), «documento fundamental que permita o desenvolvemento urbanístico de Viveiro». En relación con la cultura, el PP se compromete a recabar el apoyo de diferentes administraciones para «compensar o esforzo económico no mantemento do Conservatorio de Música de Viveiro, polo seu elevado custe para o Concello, e que pola súa singularidade esixe un maior compromiso de financiación, a cal chegará ó 30% do seu custe total cada ano».

La modernización del pabellón polideportivo y de la piscina municipal, la creación de un espacio deportivo en la explanada del Casino o el impulso de unas pistas de atletismo de entrenamiento son actuaciones a gestionar en el ámbito deportivo. En el documento figura además la instalación de un parque infantil cubierto, o la mejora de pistas rurales y la reparación del puente de A Carreira, así como la reparación de las aceras de Xunqueira del lado derecho en sentido salida de Viveiro. La mejora y expansión del abastecimiento de agua en Landrove o Magazos son otras actuaciones cuya gestión tratará de agilizar el Partido Popular una vez acceda a la alcaldía.

La elaboración de los presupuestos municipales del 2025, un plan de captación de empresas o la realización anual del Foro económico de Viveiro son puntos clave en el apartado económico, mientras que Por Viveiro y Partido Popular acordaron exigir a la Dirección Xeral de Costas la reparación del paseo marítimo, el acceso a la playa de Sacido, la rampa anexa al puente de A Misericordia o permisos para la ejecución del refuerzo del dique de abrigo de puerto de Celeiro.

«O Partido Popular comprométese coa sinatura do presente acordo ó inicio de todas as actuacións durante o período de tempo comprendido entre abril de 2025 e maio de 2027», apunta el pacto. En relación con el seguimiento del pacto, ambas formaciones se reunirán cada quince días para analizar en qué punto se encuenta cada una de las cuestiones incluidas.

La moción será presentada este jueves o este viernes con el objetivo de que el pleno en el que se debatirá la moción de censura se celebre a la vuelta del Entroido. La ley fija que la sesión se celebre justo diez días hábiles después de que sea presentada. Será a las 12.00 horas.

Información en proceso de elaboración