En directo: la borrasca Ingrid deja ya nieve, fuertes rachas de vientos y casi 600 rayos de madrugada
GALICIA
Las clases están suspendidas en Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra por el mal tiempo. Aemet eleva este viernes el nivel de avisos por nevadas en la comunidad.23 ene 2026 . Actualizado a las 08:47 h.
La borrasca Ingrid, que llega con temporal atlántico y una masa de aire polar, se ha sentido con fuerza en una madrugada protagonizada por los fuertes vientos y una potente tormenta eléctrica. La nieve cae con intensidad ya en puntos de Galicia, concretamente en el extremo sur de la provincia de Ourense y en la frontera de Lugo con León. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología y MeteoGalicia han elevado en las últimas horas el nivel de avisos por nieve en cotas bajas. El viento también ha sido protagonista en las primeras horas del día, especialmente en las rías altas, donde se alcanzaron rachas de 154 kilómetros por hora en Viveiro o 160 en Cedeira. Pero también en las ciudades: A Coruña alcanzó de madrugada rachas de 95 kilómetros por hora. La noche también ha dejado una potente tormenta eléctrica, según Meteogalicia, en las últimas 24 horas se registraron en la comunidad 583 rayos en la comunidad.
La granizada que está cayendo en A Coruña a esta hora tiñe el suelo de la ciudad de blanco:
El viento ha soplado con intensidad en numerosos puntos de la comunidad, especialmente en zonas del litoral y zonas de montaña. Los 163,5 kilómetros por hora de Cedeira representan uno de los valores más altos registrados en lo que va de invierno en la comunidad.
- Penedo do Galo (Viveiro): 149,2 km/h.
- Muras (O Xistral): 128,4 km/h.
- Castro Vicaludo (Oia): 122,8 km/h.
- Burela: 121,5 km/h.
En el resto de la comunidad, el viento ha soplado con intensidad moderada, predominando la componente oeste-suroeste, con valores que en las ciudades se han mantenido mayoritariamente entre los 40 y 60 km/h.
La operatividad de los aeropuertos gallegos se está viendo afectada por el temporal desde ayer por la noche, provocando diversas cancelaciones y desvíos, especialmente en el caso de Vigo, informa Carlos Punzón. El viento y la lluvia podría seguir anulando operaciones en las próximas horas y jornadas, por lo que será fundamental consultar la disponibilidad de vuelos en los puntos de información de Aena y las compañías aéreas.
De entrada, esta mañana no ha podido despegar del aeropuerto de Vigo el primer vuelo de la mañana a Madrid, el de las 6.30 horas operado por Iberia al ser cancelada la última frecuencia del jueves desde Barajas a causa de la lluvia y el viento reinante en Peinador. También se vieron afectados a última hora de ayer el vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que acabaría siendo desviado a Madrid, lo mismo que le ocurrió al avión de Binter que había salido de Tenerife y tomó tierra en Oviedo al no poder hacerlo en Vigo, mientras que la última frecuencia de Air Europa regresó a la capital de España tras no poder tomar tierra en la terminal del sur de Galicia, tras sufrir incluso perceptibles turbulencias por parte de los pasajeros, entre los que se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, así como las comitivas con 51 personas desplazadas por ambas instituciones a la feria del turismo, Fitur.
El regidor olívico reconoció en su retorno a Barajas que pasó miedo en la operación de intento de aterrizaje en Vigo debido al movimiento causado por el viento sobre la aeronave. Todo el grupo inició esta mañana viaje de vuelta a Vigo en el primer AVE de la jornada con destino al sur de Galicia.
Las inclemencias causadas por la borrasca Ingrid han obligado a retrasar hora y media el primer vuelo de Madrid a Vigo de Air Europa, mientras se arrastran los efectos del cierre de la jornada de ayer, no pudiendo salir el vuelo inicial de Iberia a Madrid, por no haber pernoctado en Peinador la aeronave, y verse retrasadas las operaciones iniciales de Air Europa y Binter.
En Alvedro retornó a Barajas el último vuelo del día de Air Europa, al no poder aterrizar en A Coruña, como tampoco llegó a Lavacolla el vuelo de las 22.55 procedente de Barcelona operado por Vueling.
La Aemet ha activado para este viernes un aviso naranja en el interior de Pontevedra, el sur de Ourense y el sur de Lugo por acumulaciones de nieve de al menos cinco centímetros por encima de los 600 metros de altura. Además, ha decretado uno amarillo en el interior de A Coruña y en el centro de Lugo por espesores de hasta cuatro centímetros. La cota irá bajando progresivamente a lo largo de la jornada hasta los 400 metros. A nivel del mar no habrá nieve, aunque sí chaparrones intensos acompañados de granizo y aparato eléctrico. En muchas zonas del interior de la comunidad podrían acumularse al menos cuatro centímetros de nieve
Una veintena de carreteras gallegas están condicionadas por las inclemencias del tiempo, principalmente por la nieve y el hielo, y sobre todo en las zonas de montaña de las provincias de Lugo y Ourense. Según la DGT estas son las vías afectadas:
- Provincia de Lugo: se circula con dificultad en vías secundarias de la red autonómica y local. Destacan las restricciones en la LU-633 a la altura de Pedrafita do Cebreiro, donde el pavimento deslizante por nieve obliga a extremar la precaución. También se reportan avisos por acumulación de nieve en la LU-P-4501 (Navia de Suarna) y la LU-P-5301.
- Provincia de Ourense: la presencia de nieve y placas de hielo afecta a la circulación en puntos elevados de la provincia. Se han notificado avisos en la OU-122 en Casaio (Carballeda de Valdeorras) y en la OU-0704 en las proximidades de la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, siendo necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los tramos de mayor altitud.
- En las provincias de A Coruña y Pontevedra, aunque no se registran cortes totales, la DGT recomienda mucha precaución por la presencia de balsas de agua en la calzada y visibilidad reducida debido a las intensas precipitaciones asociadas al frente que dejó los 631 rayos durante la noche.
En la mayoría de estos puntos, el nivel de servicio es verde (transitable con precaución) o amarillo (prohibido el paso a camiones y vehículos articulados), dependiendo de la cota de nieve en cada momento. Se recomienda consultar el mapa en tiempo real antes de realizar desplazamientos por estas zonas.
La granizada caída en la zona de Santiago ha provocado un accidente múltiple en la AG-526 a la altura de Bertamiráns, con seis vehículos implicados, tal y como avanza la Radio Galega.
Según Meteogalicia, durante la pasada noche se registraron un total de 631 rayos, de los cuales 240 tocaron tierra en la comunidad, especialmente en el el norte y el litoral atlántico. La mayoría fueron de polaridad positiva, que suelen ser más potentes y peligrosos que los negativos. La franja horaria de máxima actividad se situó entre las 02:00 y las 06:00 de la mañana, coincidiendo con los avisos amarillos por lluvias en el litoral.
La actividad eléctrica fue especialmente intensa en el tramo final de la jornada de ayer y las primeras horas de la madrugada. Los cuatro detectores de la comunidad (ubicados en Mabegondo, Castro Ribeiras de Lea, Vigo Campus y Alto do Rodicio) captaron una distribución de rayos predominantemente de polaridad positiva, asociados a la inestabilidad atmosférica que cruzó la región.
- La comarca de Ferrolterra y Ortegal ha sido una de las zonas más activas: Concellos como Cedeira, Cariño y Valdoviño registraron una alta densidad de descargas durante la madrugada.
- A Coruña y área metropolitana: Los sensores detectaron numerosos impactos en Arteixo y A Coruña ciudad.
- Costa da Morte: concellos como Vimianzo y Muxía también sumaron una parte importante de esos 240 rayos caídos en tierra.
- Interior de Lugo: aunque con menos intensidad que en la costa, la zona de Terra Chá (especialmente cerca de Castro de Rei, donde está uno de los detectores) también tuvo actividad relevante.
Truenos, rayos y lluvia, por momentos en forma de granizo, es lo que está dejando la borrasca Ingrid en su paso por Santiago y los municipios de todas las comarcas de su área. La noche no comenzó bien para 2.700 usuarios que se quedaron sin luz alrededor de las ocho de la tarde de ayer en Santiago,y especialmente en el municipio de Teo.
En la provincia de Lugo, la nieve también afecta a la A-6 a la altura de Pedrafira do Cebreiro, donde está prohibida la circulación de camiones entre los kilómetros 425 y 438, entre la localidad leonesa de Las Herrerías y la lucense de Noceda.
La circulación se complica en el extremo sur de la provincia de Ourense, donde ha nevado con intensidad en las últimas horas. Por el momento no se necesitan cadenas, gracias al trabajo de las máquinas quitanieves, pero la calzada está cubierta de blanco entre los kilómetros 145 y 112, situadas entre el concello de A Mezquita y la provincia de Zamora, según infoma la Radio Galega.
La Guardia Civil está embolsando los camiones y vehículos pesados, que tienen prohibida la circulación en ambos sentidos desde el kilómetro 35, en Calzada de Tera (Zamora) y el 267 en O Retiro (Ourense), según informa la DGT.
La previsión de mal tiempo y la alerta naranja por nieve que ha decretado Meteogalicia obligó ayer a la Xunta a suspender las clases de este viernes y el transporte escolar en toda la provincia de Ourense; en la montaña, el sur y el centro de la provincia de Lugo; y en el interior de Pontevedra. También se suspende la actividad en el exterior en todo el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en la comarca de A Mariña y también en las Rías Baixas y el Miño.