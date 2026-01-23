En directo: la borrasca Ingrid deja ya nieve, fuertes rachas de vientos y casi 600 rayos de madrugada

9.00

Incidencias en el tráfico aéreo

La operatividad de los aeropuertos gallegos se está viendo afectada por el temporal desde ayer por la noche, provocando diversas cancelaciones y desvíos, especialmente en el caso de Vigo, informa Carlos Punzón. El viento y la lluvia podría seguir anulando operaciones en las próximas horas y jornadas, por lo que será fundamental consultar la disponibilidad de vuelos en los puntos de información de Aena y las compañías aéreas.

De entrada, esta mañana no ha podido despegar del aeropuerto de Vigo el primer vuelo de la mañana a Madrid, el de las 6.30 horas operado por Iberia al ser cancelada la última frecuencia del jueves desde Barajas a causa de la lluvia y el viento reinante en Peinador. También se vieron afectados a última hora de ayer el vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que acabaría siendo desviado a Madrid, lo mismo que le ocurrió al avión de Binter que había salido de Tenerife y tomó tierra en Oviedo al no poder hacerlo en Vigo, mientras que la última frecuencia de Air Europa regresó a la capital de España tras no poder tomar tierra en la terminal del sur de Galicia, tras sufrir incluso perceptibles turbulencias por parte de los pasajeros, entre los que se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, así como las comitivas con 51 personas desplazadas por ambas instituciones a la feria del turismo, Fitur.

El regidor olívico reconoció en su retorno a Barajas que pasó miedo en la operación de intento de aterrizaje en Vigo debido al movimiento causado por el viento sobre la aeronave. Todo el grupo inició esta mañana viaje de vuelta a Vigo en el primer AVE de la jornada con destino al sur de Galicia.

Las inclemencias causadas por la borrasca Ingrid han obligado a retrasar hora y media el primer vuelo de Madrid a Vigo de Air Europa, mientras se arrastran los efectos del cierre de la jornada de ayer, no pudiendo salir el vuelo inicial de Iberia a Madrid, por no haber pernoctado en Peinador la aeronave, y verse retrasadas las operaciones iniciales de Air Europa y Binter.

En Alvedro retornó a Barajas el último vuelo del día de Air Europa, al no poder aterrizar en A Coruña, como tampoco llegó a Lavacolla el vuelo de las 22.55 procedente de Barcelona operado por Vueling.