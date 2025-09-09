La Xunta solicitará al Gobierno la creación de una base permanente de la UME

11.10

Medidas de recuperación

Rueda hizo un repaso de las ayudas aprobadas para las víctimas de los incendios, con indemnizaciones de hasta 132.000 euros para la rehabilitación de una vivienda o compra de una nueva.

La Xunta colaborará con los concellos en las tareas de control del agua en los sistemas de abastacimiento. Se han creado ya barreras anticontaminación, cordones vegetales y barreras de madera para minimizar el impacto de las cenizas y del suelo erosionado, así como la preparación del suelo erosionado con la técnica de mulching.

Rueda también lamentó que solo el 0,5 % de los fondos Next Generation se hayan destinado en España a gestión forestal, reclamando una «rectificación urxente» para reforzar con estos fondos la prevención de incendios y la reparación de las zonas afectadas.