En directo en el juicio por Samuel Luiz: empieza la recta final con las conclusiones de las partes

Alejandro Míguez entrando este miércoles en la Audiencia Provincial ANGEL MANSO

10:22 Las preguntas que se quedan sin respuesta Tras las declaraciones de los cinco acusados, hay preguntas que se quedarán sin respuesta una vez acabe el juicio. Entre ellas, por qué a Diego Montaña le dolía el pie horas después de la agresión o cuánta gente participó, realmente, en el ataque. Todas las preguntas del caso Samuel Luiz que van a quedarse sin respuesta Laura G. del Valle

10:13 La última sesión, en diez frases Ayer declararon los principales investigados del crimen de Samuel Luiz. Estas son algunas de sus declaraciones más relevantes: Diego Montaña: le piden una pena de prisión de 25 años «Ante todo quiero pedir perdón a la familia de Samuel, por mi culpa Samuel no está vivo»

«Nunca me quitaré de la cabeza la imagen de Samuel tumbado a mi lado boca arriba»

«Me recuerdo golpeándolo, pero nada más» Kaio Amaral: le piden una pena de 27 años de cárcel «No levanto la pierna izquierda para golpear a Samuel, me quedo impactado»

«Vi que un menor golpeaba a Samuel en la cabeza»

«Me dijeron que a Samuel se lo habían llevado tapado, pero no le di importancia»

«Sí me quedé con el móvil de Samuel, pero nunca lo toqué» Alejandro Freire (Yumba): le piden una pena de 22 años de cárcel «Estoy muy arrepentido, pero creo que Samuel no murió por mi culpa»

«No le hice ningún mataleón; no entiendo nada de artes marciales, aunque sí lo agarré por el cuello para defender a Diego»

«Consumí diez o quince rayas, si hubiese estado sobrio no habría agredido a Samuel»

10:04 Las penas que pidió la Fiscalía La Fiscalía de A Coruña pide penas de entre 22 y 27 años de prisión, puesto que los considera a todos coautores del delito de asesinato por alevosía y ensañamiento. Diego Montaña: 25 años de cárcel porque hay que añadir el agravante de discriminación.

Kaio Amaral: 27 años de cárcel por asesinato y robo con violencia

Alejandro Freire: 22 años de cárcel

Katy Silva: 25 años de cárcel porque hay que añadir el agravante de discriminación.

Alejandro Míguez: 22 años de cárcel

Con la sesión de este miércoles se dio por finalizada la parte de testificales del juicio por Samuel Luiz. Quedaba por escuchar a los tres principales investigados, que tras más de tres años entre rejas, llorando suplicaron clemencia. Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Diego Montaña se declararon «inocentes de la pena de asesinato», aunque el último de ellos sí se autoinculpó confesando que, de no ser porque él comenzó la agresión «Samuel seguiría vivo».

Las partes personadas en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ?Fiscalía, acusación particular, acusación popular (ejercida por la asociación LGTBI+ Alas Coruña) y las defensas? comunicarán durante la mañana de este jueves si elevan o no a definitivas sus peticiones, de condena en unos casos y de absolución en otros. A continuación se expondrán los informes de las acusaciones y, ya el viernes, los de las defensas, con la posibilidad de la acusación de tener un alegato final. Ya el lunes, el jurado popular, que llevará más de un mes inmerso en este proceso, obtendrá el objeto del veredicto para deliberar, el tiempo que necesite, sobre la culpabilidad o no de cada uno de los acusados.