Galicia y Asturias piden acabar con la discriminación de sus autopistas de peaje y reclaman un plan nacional contra la crisis demográfica

«Para bajar las emisiones no solo hay que cerrar industria, se puede abordar una gran política forestal que absorba esas emisiones», apunta Feijoo. Y añade que Galicia ha bajado sus emisiones un 6 % frente a un aumento del 13 % en el conjunto del Estado.

En el caso de las centrales térmicas, reconoce que Meirama no cumplió a la hora de adaptarse a las nuevas exigencias, pero en As Pontes recuerda que se invirtieron más de 200 millones y que, después de eso, se cerró, tratándola igual que a otras que no invierten, se queja.

España debe tomar alguna decisión para mantener algunas centrales térmicas o entrará en una situación muy compleja, porque subirá el precio de la electricidad otra vez y volverá a colapsar el sistema industrial español, dice Feijoo. «¿Tiene sentido cerrar todas las térmicas a la vez? ¿No fijar un precio de la energía?», se pregunta.