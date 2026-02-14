La Policía Local libera con una pata de cabra a cinco pasajeros en Redondela

Los viajeros tuvieron que esperar casi una hora La Voz

Cinco pasajeros del tren que cubría la ruta Barcelona?Vitoria tuvieron que ser auxiliados en la noche del viernes en la estación de Redondela A.V. (Os Eidos), donde permanecieron «encerrados en el interior del recinto, sin iluminación y sin posibilidad de salir durante alrededor de 40 minutos», según los testimonios recabados. El convoy tenía prevista su llegada a las 22.38 horas, aunque finalmente entró en la terminal a las 00.12, siempre según el relato de los afectados. «El retraso puede entenderlo cualquiera», señala una de las viajeras, que solicita mantener el anonimato. «Lo que no esperábamos era encontrarnos la estación completamente a oscuras».

Poco antes de la medianoche había llegado al exterior Esther Gago, que acudía a recoger a un familiar. «Estaba aparcando cuando, de repente, se apagó todo», explica. «Quedaron sin luz tanto la zona de estacionamiento como la estación. Cuando intentamos acercarnos, no se veía absolutamente nada». Dentro, varios viajeros descendían del tren en penumbra. «Nos dejaron atrapados dentro de la estación», resume otra pasajera. «No había iluminación ni manera de salir».

Gago describe la escena en términos similares: «Ni nosotros podíamos entrar ni ellos salir. No había ninguna puerta de emergencia». Según los testimonios, una de las viajeras preguntó al personal del tren al advertir la falta de luz. «Le indicaron que podía continuar hasta Vigo», relata Gago. Sin embargo, asegura que su familiar «no recibió ninguna indicación y se encontró con las puertas cerradas como el resto».

Durante la espera, los pasajeros intentaron buscar soluciones. «Alguien consiguió pulsar un botón en el interior», explica Gago. «Parece que desde Renfe les dijeron que iban a acudir, pero nunca apareció nadie». En el exterior también se sucedieron las llamadas. «Contactamos con los teléfonos que figuran en la puerta», añade. «No obtuvimos respuesta útil». Finalmente, avisaron a la Policía Local. Siempre según este relato, los propios agentes indicaron que se alertara al 112. «Llamamos y nos comunicaron que el GES ya estaba de camino», señala.

Los policías lograron finalmente abrir el acceso. «La Policía Local acabó abriendo la puerta con una pata de cabra», afirman los afectados. La intervención permitió la salida de los pasajeros. «Tardaron en liberarnos unos 40 minutos. Hubo gente que lo pasó muy mal», asegura una de las viajeras. Los pasajeros expresaron su malestar por lo ocurrido. «Podía haber pasado cualquier cosa», lamentan.

La intervención de la Policía Local puso fin a una situación que los viajeros califican de «angustiosa». La estación recuperó la normalidad minutos después, aunque entre los afectados persiste la incredulidad por lo ocurrido.