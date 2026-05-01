Borja Sémper: «Estoy libre de cáncer»

Borja Sémper, este jueves en «El hormiguero» atresmedia

Borja Sémper cerró este jueves la semana de entrevistas en el programa televisivo El hormiguero. El que fuera portavoz del PP, que está a punto de regresar a la primera línea de la política casi un año después de que le diagnosticaran cáncer, se sentó con Pablo Motos por primer vez para hablar sobre su estado de salud y de cómo afronta esta nueva etapa tras el parón. El político entró a plató envuelto por una gran ovación del público y algo nervioso. «Desde que anunciaste que yo venía la semana pasada, he recibido mensajes de los padres del colegio, amigos de la infancia, el jefe de comunicación del partido... La presión es grande», aseguró. La primera pregunta fue clara: «¿Cómo estás en este momento?», lanzó el presentador. «Tras la última revisión, puedo decir que estoy libre de cáncer, afortunadamente», dijo emocionado. Sémper recibió hace 10 meses un diagnóstico que le cambió la vida: cáncer en el páncreas, «que es sinónimo de cosas muy feas», comento. «La enfermedad es algo muy íntimo, pero tuve que contarlo», añadió. A partir de ese momento, comenzó con el tratamiento «y descendí a los infiernos, fue muy duro». El político contó que lleva «una vida ordenada, sin excesos, hago deporte... pero en un momento de estrés volví a fumar», explicó. A su mujer, la actriz donostiarra Bárbara Goenaga, «que siempre tiene razón en todo», no le gustó nada, ya que tiene familiares que han padecido cáncer de pulmón. Por eso «insistió en que me hiciera los chequeos. Yo fui pensando, 'venga me lo hago rápido y así ella se queda tranquila'. Gracias a ello me detectaron un tumor que se podía operar», afirmó. Sobre los cuatro meses de quimioterapia que recibió, el político guipuzcoano los describió como «un bombazo». «Es para matar el tumor, pero evidentemente el cuerpo no está preparado. Se te cae el pelo de todos lados, pero lo más duro es cómo te sientes por dentro», detalló. «A mí me tuvieron que ingresar muchas veces porque cada ciclo me hacía daño en un sitio: el riñón, el hígado... », puntualizó. «Yo intentaba aguantar cada pinchazo y les decía a los médicos, 'a ver, soy vasco, pero no soy de Bilbao'», contó entre risas.

Por otro lado, el político confesó que se lleva mal con el paso del tiempo. «Siempre he tenido mucho miedo a morir, pero lo que realmente me pasaba era que tenía una pena tremenda por dejar de vivir», añadió. Aunque ha decidido sacarle a todo el lado positivo. «Hay una parte luminosa. He descubierto que tengo unos amigos extraordinarios, que mis compañeros de trabajo, y mis adversarios incluso, también son magníficos», apuntó.

«Ligar con escolta es complicado»

Sobre el miedo a que vuelva la enfermedad, Sémper es consciente de que durante los dos primeros años el riesgo es alto. «Te van controlando cada tres meses. Yo creo que mentalmente estoy preparado para afrontarlo, pero pienso que le hemos dado una patada en el culo al cáncer», afirmó. «¿Te ha cambiado la forma de ver la política?», preguntó Motos. «Sí, te cambia la forma de ver la vida en general», aseguró el invitado. Sobre su visión del panorama político actual, afirmó que su deseo «es que podamos volver a hablar de una manera racional. Que un periodista haga una pregunta complicada al poder y no se les tache de 'medio de la fachosfera'. Que volvamos a disfrutar de la discrepancia», detalló. Sobre Pedro Sánchez, Sémper opinó que el presidente del Gobierno «vive muy alejado de la sociedad y creo que los españoles le han dado la espalda», comentó. «Lo que debería de hacer es disolver las Cortes y ver qué pasa, si los ciudadanos quieren tenerle hasta el 2030 o que se produzca un cambio», añadió.

Por último, el político vasco habló de la época en la que vivió amenazado por ETA y tuvo que llevar escolta durante 17 años. «Fui concejal el Irún con 22 años», puntualizó. «Y sí, ligar con escolta es más complicado», bromeó y relató uno de los episodios de aquellos tiempo que más le marcaron. «Yo había hecho amistad con dos guardias civiles. Un día, estando yo a punto de entrar al cine, me llama uno de ellos», explicó. «Me dijo: 'estamos en un interrogatorio con un miembro de ETA y nos ha dicho lo siguiente, tienes que confirmarlo o desmentirlo: ¿Sales a las ocho de la mañana para ir a la facultad, te recoge una compañera y vais a buscar a otra a Errenteria?'». «Sí», dijo Sémper. «Pues te iban a dar matarile. Ya te llamaré y te cuento más cosas», respondió su interlocutor.

De este último y complicado año, el dirigente del PP se lleva unas cuantas reflexiones. «El cáncer me ha hecho entender que todo lo que creíamos sólido, es frágil. Yo me creía inmortal y de repente, de la noche a la mañana, el paso del tiempo empieza a tener otro valor. Todo queda suspendido en el aire porque tu vida futura es una hipótesis», concluyó.