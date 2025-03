Gabriel Rufián confiesa ante Évole que se avergüenza de «haber repartido carnés de pureza» del independentismo

Rufián hace autocrítica en «Lo de Évole»

Gabriel Rufián se sienta esta noche ante Jordi Évole y lo hace en estado puro, sin pelos en la lengua. Fiel a su estilo, no tiene problema en responder con absoluta franqueza a las preguntas del periodista haciendo un repaso a su trayectoria política. En una larga entrevista, de más de dos horas de duración, el político se muestra autocrítico y asegura que no debería ser «el copito de nieve de Esquerra» y lamenta que en su partido no haya más como él.

Évole le pregunta abiertamente qué ha hecho mal el independentismo para que el 10 años esté como está. Y la respuesta de Rufián es tajante: «Repartir carnés de pureza.Yo he participado, me avergüenzo de ello».

Habla también sobre la rápida popularidad que obtuvo en muy poco tiempo y admite sin rodeos: «Yo tenía claro que quería ganar a Tardá, que se hablara más de mí que de él. Y a día de hoy echo de menos esa ambición, que llegue alguien y me diga que va a por mí». Confiesa también que tiene el ego de un camión, y que lo necesita para dedicarse a la política. Admite, eso sí, que son sus propias inseguridades las que le ayudan a domesticar ese ego.

Dos horas dan para mucho y en el programa carga también contra Junts y deja claro que si Feijoo llega algún día a presidente lo hará con el apoyo «directo o indirecto» de la gente de Puigdemont, y no descarta que Vox también forme parte de ese triunfo. «La derecha le está diciendo a la gente lo que tiene que sentir y eso es peligrosísimo», asegura.

Rufián considera que parte del desgaste de su partido es por apoyar al Gobierno y al PSOE, y explica: «Cuando alguien pone la EITB no escucha a nadie diciéndole a Otegi que es un traidor. En TV3 se han escuchado opinadores insignes de medios de comunicación catalanes llamando traidor a Junqueras».

La etiqueta de traidor y las televisiones públicas: “En EITB nadie llama traidor a Otegi. En TV3, a Junqueras, sí”. pic.twitter.com/1lND0hIpmT — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 1, 2025

Ni el propio Évole se salva de la sinceridad del político cuando le confiesa sin preámbulos: «Tú a mí me has caído muy mal». La respuesta es clara y directa: «Tú a mí, peor. Yo he rajado mucho de ti».