Reconfigurar el mapa de usos agroforestales para salvar el rural: la asignatura pendiente de la ordenación territorial
REDACCIÓN / LA VOZ
SOSTENIBILIDAD · Exclusivo suscriptores
Un estudio de la USC sobre el polígono de Remuiño demuestra que el Catálogo de Solos Agropecuarios e Forestais recogido en la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia aumentaría la eficiencia de las explotaciones y el valor ecológico de las fincas27 dic 2025 . Actualizado a las 20:42 h.
Treinta años después de que comenzara a articularse la organización del territorio en Galicia con la aprobación de la Lei 10/1995 del 23 noviembre —una norma que luego sería reemplazada por la Lei 1/2021 del