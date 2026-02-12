La lucha por el lobo: cinco años de tribunales y la amenaza de una sanción de Europa

Maruxa Alfonso Laya
m. alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

Los colectivos ecologistas reclaman que se prohia cazar lobos en toda España César Quian

La especie ha salido de Lespre antes de que la justicia se pronunciase sobre si estuvo bien incluirla y ahora el caso podría terminar con una multa a España por no enviar el correspondiente informe sobre el estado de la especie

18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cinco años se cumplen ya desde que el Ministerio para la Transición Ecológica decidiera meter al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) y desde que esa medida pusiera en marcha la

