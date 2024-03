La ganadería, un sector cada vez más afectado por los ataques del lobo

De izquierda a derecha: María Guntín, Xabier Fernández, Gemma San Pedro, Javier Fraga y Concha Blanco Óscar Cela

La convivencia del lobo con la ganadería extensiva ha generado un debate que lleva años candente. El pasado 2021 se prohibió la caza del cánido al norte del Duero al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), una decisión no exenta de polémica al considerar afectados y expertos que no se tuvieron en cuenta muchas opiniones necesarias para tomar una determinación así. El control poblacional no estaba permitido al sur del Duero, por lo que desde entonces el lobo no se puede cazar en toda la Península Ibérica. El debate sigue candente y llega al Parlamento Europeo, ya que la Comisión Europea debate estos días el estatus de protección del cánido tras una ronda de consultas que estimó en 20.000 los ejemplares de lobo en toda Europa. En 2012, la población era de poco más de 11.000.

Mientras, Europa pide a las comunidades autónomas que aprovechen las excepciones a la legislación para que los afectados puedan tomar medidas específicas que faciliten la convivencia. Los ganaderos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León son los más afectados del territorio nacional, al concentrar estas comunidades el 98 % de la población de lobo.

Foro La Voz

Para escuchar a todos los agentes implicados, La Voz celebró el 18 de marzo un foro de debate en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (EPSE), en el campus de Lugo. Asistieron cuatro ganaderos, cuatro expertos y también un eurodiputado, aunque este periódico invitó a representantes españoles de todos los partidos presentes en Europa. Todos declinaron la propuesta salvo Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular.

Los cuatro ganaderos que asistieron como ponentes al encuentro son Xabier Fernández, de ovino; Gemma San Pedro, del sector caprino; Javier Fraga, criador de caballos en O Xistral y Concha Blanco, ganadera de vacuno de leche. Hubo unanimidad y todos pidieron más apoyo a las administraciones y control del lobo para facilitar su convivencia con la ganadería extensiva.

MÁS INFORMACIÓN Puede consultar el vídeo con el foro en www.lavozdegalicia.es, en el canal de Youtube de La Voz de Galicia y en la página de Facebook.

Xabier Fernández, ganadero de ovino: «Estamos aprendiendo que el lobo sabe adaptarse al medio»

Xabier Fernández es ganadero de ovino en Lugo. Tras numerosos ataques en los que incluso resultaron heridos sus mastines de protección del ganado, pide a las administraciones que actúen y explica su perspectiva sobre la convivencia del lobo con la ganadería extensiva.

—¿Cómo resumiría la convivencia con el lobo en su ganadería?

—Estamos aprendiendo que el lobo se adapta al medio. Al principio los ataques que tenía eran nocturnos y en las zonas más apartadas de la finca. Los últimos fueron pegados a la casa e incluso hirieron a los mastines. Es decir, la propia manada fue aprendiendo a matar asumiendo un mayor riesgo.

—¿Cómo vive la tensión social?

—Se agudizó en los últimos años, posiblemente porque hasta entonces no había redes sociales y no se compartían determinadas imágenes. Ahora mismo el conflicto es brutal.

—¿Hay polarización?

—Sí. La discusión del lobo está cada vez más polarizada y no sé si acabará enquistándose, pero las últimas medidas políticas que se tomaron ayudan poco a apaciguar este conflicto.

Gemma San Pedro, ganadera de caprino: «En el último ataque vi dos lobos en la puerta de mi casa»

Gemma San Pedro es ganadera de caprino en el municipio de Guntín. Tiene seis mastines y sufrió el último ataque, con resultado de varios animales muertos, hace apenas unos días.

—¿Tiene ataques de lobo?

—Son muy frecuentes. Llevaba año y medio sin tener problemas gordos, pero el miércoles 13 de marzo llegaron dos lobos a la puerta de mi casa mientras le daba el biberón a unos cabritos. Los mastines fueron corriendo detrás de ellos y los ahuyentaron. Después me encontré con el panorama.

—¿Cuál fue el resultado?

—Una cabra completamente devorada y otra muerta. Pero no les debió parecer suficiente porque tuvieron la osadía de acercarse a mi casa para ver qué más podían hacer porque el lobo es así, no solo mata para comer.

—¿Convive con el lobo?

—Hago pastoreo en el monte con las cabras y los encuentros son frecuentes. También encuentro rastros de él, incluso con pelos de mis cabras.

—¿Le desaparecen cabras?

—Trabajo con un número grande de animales, por lo que hay ataques que no detecto. Sí encuentro después restos en el monte, por ejemplo. Sin embargo, esos animales que desaparecen nunca los llegas a cobrar, al no haber cadáver.

Xavier Fraga, criador de caballos: «La depredación hace que no quede ni un potro en el año»

Xavier Fraga es criador de caballos en la Serra do Xistral, una de las zonas con más densidad de lobo. Explica que, desde hace años, no puede reponer la cabaña de «bestas» porque el cánido ataca días tras día. Asimismo, resalta que ya se atreve con los caballos adultos.

—¿Cómo es su situación?

—La Serra do Xistral, con una altitud que va de los 500 a los 900 metros, tiene un clima duro. Allí están los caballos y en los últimos 20 años la situación empeora continuamente. La depredación hace que no quede ni un potro y ahora también ataca caballos adultos.

—¿De qué cifras podemos estar hablando?

—Desde el 17 de abril van 45 daños justificados de potros y terneros. En una sola semana he registrado seis ataques. Tengo imágenes de cadáveres de yeguas de 15 años que consumieron en tan solo una noche. Estamos hablando de manadas de 10 o 12 ejemplares.

—¿Por qué el lobo ataca ahora caballos adultos?

—Son varias causas. Hay falta de relevo generacional. Quedan el 30 % de los caballos que había. Somos menos propietarios y menos animales. Y los grupos de lobo en las zonas son muy fuertes.

Concha Blanco, ganadera de vacuno: «En 11 años nos dio tiempo a hacer un memorial del lobo»

Concha Blanco es ganadera de vacuno de leche en el ayuntamiento de Friol. En la pared de su ganadería hay un «memorial del lobo». Están escritos los nombres de todas las vacas devoradas por el cánido.

—¿Cuándo tuvo el primer ataque?

—En el 2013 tuvimos el primero y desde entonces nos dio tiempo a hacer un memorial del lobo. Al principio los ataques eran en vacas secas, que estaban en su período de descanso. Después decidimos introducir mastines, algo que desconocíamos hasta aquel momento porque nunca habíamos tenido problemas.

—¿Funcionaron los mastines como método de prevención de ataques de lobo?

—No volvimos a tener bajas en vacas secas o próximas al parto. Hasta el pasado 2023. En la granja teníamos dos lugares en los que nunca hubo bajas, sin mastines. Pero tuvimos la primera baja de un ternero de 15 meses.

—¿Qué anticipa para un futuro próximo?

—El problema está cada vez más cerca y nos obliga a poner medidas. A nosotros nos afectan directamente los ataques, pero no somos los únicos que tenemos que movernos.