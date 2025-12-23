Bomberos forestales y agentes medioambientales podrán anticipar su jubilación

La ministra y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El real decreto ley de escudo social aprobado este martes por el Consejo de Ministros incluye, entre otras medidas, incentivos y beneficios fiscales para afectados por la dana de octubre del 2024 y por los incendios forestales del pasado verano, así como una cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.

La nueva ministra portavoz, Elma Saiz, ministra también de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado en rueda de prensa que esta última medida centrada en «un colectivo que este verano se jugó la vida», es «justa» y le permitía sentirse «especialmente orgullosa». «Se jugaron la vida para proteger nuestros pueblos, nuestras casas, nuestros bosques», ha señalado Saiz.

El sindicato FSC-CCOO ha celebrado «la aprobación del real decreto que regula la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación de agentes forestales y medioambientales», que mejorará, ha dicho, las condiciones laborales de las más de 6.500 personas que pertenecen a este colectivo.

Las administraciones afectadas deben implementar la norma «a la mayor celeridad» y facilitar el acceso a este beneficio laboral «a toda aquella persona que se encuentre en condiciones de acogerse», ha indicado el sindicato, que ha añadido que «la Seguridad Social ha de lanzar cuanto antes los modelos de certificaciones que deberán ser usados para agilizar este proceso».