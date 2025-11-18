El PPdeG busca la fórmula jurídica para enmendar el error que dejó fuera sus cambios en la moratoria del eucalipto

PEPA LOSADA

Después de que el lunes los populares no lograsen registrar en tiempo y forma las dos enmiendas relacionadas con la nueva moratoria del eucalipto que se había introducido en la Lei de Medidas a través de una modificación de la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, el grupo popular trabaja en la búsqueda de la mejor fórmula jurídica para poder enmendar el error. Sobre la mesa hay varias alternativas, aunque algunas tienen más visos de poder llevarse a la práctica que otras.

Una de las fórmulas que podrían utilizarse, según fuentes consultadas, es que la Mesa de la Comisión de Economía, atendiendo a una petición del grupo popular en la que ofrezca una justificación de peso de por qué no llegó a tiempo para registrar las enmiendas, eche mano de su capacidad soberana y decida aceptarlas. Otra alternativa sería que, ya durante el debate de las enmiendas, tratar de negociar una transacción con el resto de grupos parlamentarios.

De todas formas, como explican otras fuentes consultadas, parece que las opciones de que esas alternativas funcionen son escasas por cuestiones técnicas. Por eso, los populares están trabajando ya en un plan B. Explican que la medida más ágil sería la de redactar una proposición de ley para la moratoria, una vía que incluso podría resultar más ágil a la hora de llevar a la práctica las excepciones del nuevo veto a las nuevas plantaciones de eucalipto que la propia Lei de Medidas.

Los cambios que pretenden introducir son permitir replantar el 100 % de una plantación de eucaliptos, en lugar del 75 % y como ya recoge la moratoria que está en vigor hasta el 31 de diciembre, en otro terreno más productivo cuando la finca a la que se trasladan sea de su misma propiedad. Además, también querían aclarar en el texto que en la excepción para poder plantar eucalipto que se arrancase de otra finca existente, quedase claro que «el 25 % restante se destinase a especies frondosas o coníferas».