¿Puedo poner patatas? La actividad de los agricultores aficionados se limita

Está claro que el confinamiento puede abandonarse por motivos laborales. Que uno puede salir de su domicilio si el destino es su centro de trabajo, sea este una fábrica, una granja o la finca en la que cuida la vid. El problema surge cuando el interesado en cuestión no es un profesional del campo y decide, por ejemplo, plantar patatas, cuidar de sus verduras o atender unas colmenas que cuida como afición. Entonces, explican en la consellería do Medio Rural, la situación cambia. Porque lo que no está permitido es que, con la excusa de cualquier tarea agrícola, uno coja el tractor y se pasee por todo el monte para llegar a sus fincas.

En la consellería quieren dejar claro que todos los profesionales del campo cuentan con autorización para ir a su lugar de trabajo. Pueden estar tranquilos los viticultores, que muchos se encuentran estos días inmersos en tareas de poda y atado de las vides. Al ser este un trabajo que se realiza en solitario, sin aglomeraciones de gente, no supone peligro de contagio. Tampoco se van a encontrar estos profesionales con limitaciones en los suministros que precisan para desarrollar su tarea, pues las tiendas de plantas, semillas y piensos siguen abiertas, si bien se aplican las mismas medidas de aforo y de extremar las precauciones que en supermercados o farmacias, por ejemplo.

Pero ¿qué pasa cuando la agricultura o la ganadería no se realizan como actividad profesional, sino como una afición? Pues que la situación cambia radicalmente. De hecho, la Policía Local de Vilagarcía apercibió esta misma semana a una vecina de Bamio que estaba plantando patatas en una finca de su propiedad. En Medio Rural abogan por utilizar el sentido común a la hora de discernir cuáles son las tareas que pueden y no pueden acometer los agricultores de fin de semana. Así, está claro que si uno tiene la huerta en casa o en una finca pegada a la vivienda va a poder trabajarla sin problema. Lo que no va a poder hacer es coger el tractor y recorrer dos o tres kilómetros para llegar hasta la parcela en cuestión. «Só poden desprazarse os profesionais que vaian traballar o resto da xente ten que evitar os desprazamentos», cuentan en la consellería.

¿Y los paseos por el rural?

La consellería ha habilitado en su web un apartado de preguntas y respuestas más frecuentes, para que todos aquellos que tengan dudas puedan saber a qué atenerse. Y una de las cuestiones que más han planteado los vecinos es si una persona vive en el medio rural ¿puede salir a dar un paseo solo, sin compañía? Pues aquí, explican en la consellería, se aplican las mismas medidas que en las ciudades. Solo se puede salir a pasear para sacar a los animales de compañía y se recomienda que el recorrido no exceda los veinte minutos. Otra de las cuestiones que plantearon a Medio Rural es si hay que tener un especial cuidado con los animales. La respuesta es que, hasta ahora, no hay evidencias científicas que certifiquen que los animales transmitan este virus, además de que estos tampoco se contagian. Aún así, desde la consellería recomiendan aplicar las medidas de higiene también a las mascotas, pues este virus todavía es un gran desconocido.

Los mercados agrarios y de ganado son otra de las preocupaciones que el sector traslada a la consellería, donde quieren dejar claro que el Real Decreto publicado por el ministerio prohíbe que se celebren los mercados agrarios o ganaderos, pues suponen una concentración de gente que podría favorecer el contagio del coronavirus.