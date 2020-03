Garantizados los servicios veterinarios y los suministros a las granjas

0

A pesar de toda la información que se ha facilitado, muchas son las granjas que tienen dudas sobre qué tareas y trámites van a poder hacer durante la cuarentena y cuáles no. Desde Medio Rural explican que se han habilitado una serie de mecanismos que permitirán seguir prestando buena parte de los servicios con normalidad, aunque se recomienda extremar las medidas para prevenir el contagio.

Una duda que plantean los propietarios de estos negocios es si existe algún tipo de limitación en los servicios veterinarios, a lo que la consellería responde que no, que todo funciona como siempre. También han planteado la duda de si existe algún protocolo de protección para los trabajadores de las granjas. En este caso, la Administración autonómica aboga por tener en cuenta las mismas medidas de seguridad que en otros puestos de trabajo. También recuerda que no es necesario contar con un papel que especifique dónde trabaja la persona o los vehículos de la granja. Reitera, además, que están permitidos los servicios veterinarios, los suministros de alimentos y la recogida de la leche, además de que sigue funcionando el servicio de recogida de cadáveres de animales, que debe hacerse en un plazo no superior a 24 horas. ¿Y que pasa si un trabajador de una granja da positivo en coronavirus? Pues que entonces, explican en Unións Agrarias, será preciso dar aviso a las autoridades competentes para poner en marcha un protocolo que permita a esa industria seguir funcionando sin ningún tipo de problema.

Protocolos de animales

Medio Rural ha habilitado también protocolos para explotaciones que se encuentren inmovilizadas por temas de saneamiento ganadero, pues los veterinarios podrán seguir trabajando. Lo que se suspenden durante quince días son las pruebas diagnósticas anuales de las campañas de saneamiento. Y cuenta también con un sistema para aquellas explotaciones que hayan agotado los crótalos y quieran vender animales. Incluso existe la forma de tramitar el alta de animales que traen los operadores de fuera de Galicia. Solo deben pedir cita previa y enviar la documentación de forma telemática.

Por su parte, en Ternera Gallega explican que las granjas y las industrias están trabajando con normalidad para abastecer el mercado. Se han adaptado los horarios del consello regulador, aunque la atención telefónica sigue siendo de 8 a 15.00 horas, y se recomienda a los interesados que utilicen las vías online para dejar los avisos de marcaje de animales.