La Voz de Galicia

15/03/2020 05:00 h

Desde Granja Campomayor quieren dejar claro que este nuevo ingrediente no es un sustituto de la leche. «Es algo totalmente diferente, es un alimento nuevo que no quiere rivalizar con el mundo lácteo», explican en el departamento de márketing. Destacan que es un producto completamente innovador «del que tenemos la patente y que, gracias a su versatilidad, permite elaborar platos o postres que son aptos para la gente alérgica a la lactosa». El nuevo ingrediente está teniendo muy buena acogida en los canales de hostelería y restauración, que es a donde se enfocará en un primer momento su comercialización. Y esto es debido, explican en la empresa, a su gran versatilidad porque el producto se puede utilizar en su forma líquida para formar mousses más ligeras, hacer cremas o salsas y productos similares a los yogures, cuajadas y quesos. Si se congela, permite la elaboración de helados y, si se hornea, da texturas crujientes adecuadas para elaborar aperitivos más saludables. Aunque por ahora no tiene una fecha de salida a los mercados, se calcula que podría estar a la venta en los próximos meses.

Otra de las características de este nuevo ingrediente es que tiene un alto valor proteico, además de una gran facilidad para ser digerido y asimilado. Es por ello que otra de las líneas de negocio en las que está trabajando la firma se centra en colectivos como la tercera edad, «que precisa el triple de proteínas que una persona normal». La ventaja de las proteínas que aporta este nuevo ingrediente es que son absorbidas por el cuerpo con mucha más facilidad y en mayor cantidad que si uno, por ejemplo, toma una simple clara de huevo.