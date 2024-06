Detenido Carlos Navarro, El Yoyas, buscado por maltratar a su expareja y otros delitos desde noviembre del 2022

EUROPA PRESS

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en L'Anoia (Barcelona) al exconcursante del programa de televisión Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, buscado desde noviembre de 2022 por presunto maltrato y otros delitos.

Según ha explicado la policía catalana en un comunicado, el fugitivo estaba refugiado en una casa de la comarca barcelonesa de L'Anoia, donde estaba permanentemente escondido y tomaba muchas medidas de autoprotección para evitar ser localizado, según informa Europa Press.

Finalmente, ha sido detenido mediante un dispositivo policial conjunto donde han participado más de 30 efectivos, entre ellos el Grupo de Búsqueda Activo de Fugitivos (Graf), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro) y la unidad canina de los Mossos.

El Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto en el que decretaba la búsqueda y captura de Navarro para su ingreso inmediato en prisión tras desatender el requerimiento del Juzgado de paz de Vilanova del Camí (Barcelona) del 14 de noviembre de 2022 para ingresar voluntariamente.

El Yoyas había sido condenado en sentencia firme a cinco años y ocho meses de cárcel como autor responsable de un delito de maltrato habitual a su expareja, Fayna Bethencourt, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras. Dos de los delitos tienen que ver con malos tratos a los hijos que comparte con la canaria.

19 meses de lucha

Carlos Navarro llevaba huido desde el 2022. Todo indica que desde su marcha ha estado escondido en zonas pocas habitadas de la comarca barcelonesa de L'Anoia.

Durante todo este tipo, su expareja ha denunciado que no se ponían los medios necesarios para dar con el fugado. Fayna Bethencourt ha aparecido en diferentes espacios televisivos haciendo públicos incluso audios de su maltratador dirigidos tanto a ella como a sus familiares. «Si yo he cogido a tu hija por el cuello un par de veces ha sido porque se lo ha merecido la asquerosa y poco la he cogido», se escuchaba en un audio dirigido a la madre de Bethencourt en un espacio de Cuatro.