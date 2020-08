Un solo acompañante por paciente y preferiblemente menor de 70 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. V. L.

14/08/2020 19:14 h

El Servizo Galego de Saúde trata de limitar las visitas a los centros hospitalarios para minimizar los riesgos de contagio del covid-19 y para ello ha fijado la norma de permitir solo un acompañante por paciente, preferiblemente menor de 70 años y que no padezca enfermedades crónicas.

La orden de la Consellería de Sanidade del miércoles, relativa a la situación epidemiológica de la comarca de A Coruña, donde se han prolongado otra semana las restricciones, ya lo apuntaba. «A situación determina, por outro lado, que se deba insistir coas instrucións oportunas na limitación das visitas aos centros sanitarios da área da Coruña, establecendo, no caso de enfermos hospitalizados, a limitación dunha persoa por paciente, preferiblemente menor de 70 anos e que non padeza enfermidades crónicas. No caso da atención ambulatoria, soamente se permitirá un acompañante no caso de que a persoa atendida sexa dependente ou menor de idade», señalaba la publicación realizada en el Diario Oficial de Galicia que, sin embargo, tampoco imponía una prohibición taxativa, como si lo hacía con otras cuestiones como los horarios de los establecimientos o la necesidad de reservar de manera expresa franjas para personas mayores. Pero ayer las propias áreas sanitarias, que son las que ejercen la gestión más directa de los servicios, ya comunicaron de forma pública estas medidas. Y el propio Sergas confirmó que la medida afecta al conjunto de los hospitales de la comunidad.

Las restricciones también afectan a la atención en los centros de salud o de especialidades en los que los pacientes no llegan a ingresar para recibir asistencia médica. En este caso, la indicación es de que solo se permita un acompañante por persona, en caso de que esta sea dependiente o menor de edad.

El Sergas restringe las visitas a pacientes hospitalizados en el área de Vigo

Solo se permitirá un acompañante que, en los casos de pacientes con covid-19, no podrá ser mayor de 70 años

La Voz

La dirección del área sanitaria de Vigo ha decidido restringir las visitas a los pacientes hospitalizados debido a la situación epidemiológica actual y para garantizar la seguridad y la distancia interpersonal de los empleados del hospital, de los pacientes y de las propias visitas.

Dentro de las líneas de actuación recogidas en el Plan de reactivación asistencial en el ámbito hospitalario en relación con la infección por el virus SARS- CoV-2 del Servicio Gallego de Salud se contemplaba, como estrategia de prevención, la adopción de determinadas medidas dirigidas a proteger a los profesionales, a los pacientes ingresados y al resto de personas que transiten por el hospital, reduciendo la probabilidad de contacto con casos covid-19.

En este sentido se recogía, como medida organizativa, el mantenimiento de una política de visitas y acompañamiento restrictiva. Si bien en la fase II de reactivación asistencial reflejada en el plan, era posible recuperar la política de visitas habitual del centro siempre que se garantizara el distanciamiento interpersonal de seguridad, el contexto epidemiológico actual hace necesario recuperar esta medida de prevención.

Por eso, la Gerencia del área sanitaria de Vigo recuerda que, en caso de pacientes sin covid-19, se permitirá una única visita/acompañante, preferiblemente menor de 70 años y que no presente síntomas de infección respiratoria.

Para los pacientes con covid-19 se permitirá una única visita/acompañante que deberá ser menor de 70 años y empleará el equipo de protección adecuado. Se añade que, siempre que sea posible, se permitirá el acompañamiento al final de la vida.

En relación a las consultas externas, pruebas diagnósticas, hospital de día general y oncohematológico se recomienda al paciente acudir solo o con un único acompañante en los casos que así lo requieran, como es el caso de menores de edad, personas dependientes y otros.

En cualquiera caso, será necesario garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y la realización de higiene de manos por parte de paciente y acompañante a la entrada y salida de las unidades de hospitalización, consultas externas y demás áreas de atención y cumplir la normativa vigente en cuanto a la obligatoriedad de portar mascarilla.

Además, la Gerencia recuerda la prohibición de fumar en todos los centros sanitarios.