Versus en Viveiro crea un video original, al estilo del cine mudo, con las normas de higiene para los clientes

y. garcía

viveiro / la voz 13/05/2020 21:31 h

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a todos, sin distinción ni de sexo ni de edad ni de origen, a mentalizarse duramente en prevención de riesgos. Tampoco hace falta hacer un máster completo en el asunto pero sí que ahora ir de compras o tomar simplemente un café en una terraza es toda una odisea en la que el paso a paso y cada gesto que hagamos es muy importante. Hablamos de salud, de la propia y la de los demás. Y la retaíla de recomendaciones para intentar que el «bicho» tenga las de perder con nosotros no es poca: que si mascarilla, lavado de manos, desinfección de guantes, calzado, solo mirar, no tocar... Por ello se aplauden iniciativas como las de la tienda de ropa de mujer, hombre e infantil Versus que ha creado, echando de su propia inventina y de sus recursos, un video para que su clientela tenga claro cómo comprar seguros y que les llegue un mensaje fácil.

El establecimiento es de las socias Ana Gómez Martínez y Rocío Otero Braña, de Viveiro y Foz respectivamente. El resultado audiovisual ha sido en versión de película muda y sacando partido al filtro de la tablet que permite recrear imágenes a lo antiguo. «La semana pasada no paraba de llegar información del boletín y todo eran normas y normas y normas. Veía que en las redes todo el mundo hacía un ‘copia y pega’ pero hay gente que no lo lee, no le presta atención o lo ve muy complicado. Hay tanta normativa que la gente se vuelve loca», justifica ana. El pasado domingo, ella le sugirió a Rocío «hacer algo para que la gente lo vea y lo entienda fácilmente». «Lo hicimos muy rudimentario -explica- con una escalera en lugar de un trípode y la tablet».

Ahora se trata de ir ganando la confianza del cliente «poco a poco». Ana reconoce que «la gente aún no está concienciada para ir a comprar. Va a costar un montón recuperar la confianza. La cuestión es ir saliendo de esto y que no resurja porque si no...». «Vivimos de esto, de la tienda, y no te queda otra que tener que sacar las castañas del fuego», finaliza.